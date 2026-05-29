 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligavorschau

SF/BG Marburg sind sich ihrer Rolle bewusst

Teaser VL MITTE: +++ Mit nahezu voller Kapelle wollen die SF/BG Marburg in Hornau Vollgas geben. Für die Gastgeber geht es immerhin um die Meisterschaft der Fußball-Verbandsliga +++

von Redaktion · Heute, 18:32 Uhr · 0 Leser
Matthias Weißkopf (M.) und die SF/BG Marburg reisen Sonntag nach Hornau. (Archivbild) © Steffen Bär
Matthias Weißkopf (M.) und die SF/BG Marburg reisen Sonntag nach Hornau. (Archivbild) © Steffen Bär

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TuS Hornau
SF/BG Marburg

Marburg. Auf den ersten Blick hat Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg am letzten Spieltag keine großen Ziele mehr. Der Rangsiebte kann noch Sechster oder gar Fünfter werden, doch am Sonntag (15 Uhr) treibt ihn als Gast des Tabellenzweiten TuS Hornau etwas ganz anderes an.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.