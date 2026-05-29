SF/BG Marburg sind sich ihrer Rolle bewusst

Matthias Weißkopf (M.) und die SF/BG Marburg reisen Sonntag nach Hornau. (Archivbild) © Steffen Bär

Marburg. Auf den ersten Blick hat Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg am letzten Spieltag keine großen Ziele mehr. Der Rangsiebte kann noch Sechster oder gar Fünfter werden, doch am Sonntag (15 Uhr) treibt ihn als Gast des Tabellenzweiten TuS Hornau etwas ganz anderes an.