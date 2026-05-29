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Ligavorschau
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SF/BG Marburg sind sich ihrer Rolle bewusst
Teaser VL MITTE: +++ Mit nahezu voller Kapelle wollen die SF/BG Marburg in Hornau Vollgas geben. Für die Gastgeber geht es immerhin um die Meisterschaft der Fußball-Verbandsliga +++
Marburg. Auf den ersten Blick hat Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg am letzten Spieltag keine großen Ziele mehr. Der Rangsiebte kann noch Sechster oder gar Fünfter werden, doch am Sonntag (15 Uhr) treibt ihn als Gast des Tabellenzweiten TuS Hornau etwas ganz anderes an.