Ligabericht
Einmal mehr Matchwinner für die Blau-Gelben: Sascha Huhn trifft beim 4:1 in Limburg doppelt. (Archivfoto) © Jens Schmidt

SF/BG Marburg siegen dank starker zweiter Hälfte 4:1

Teaser VL MITTE: +++ Die Blau-Gelben schlagen in der Verbandsliga den VfR Limburg. Trainer Kovacevic lobt die Reaktion seines Teams nach einer durchwachsenen ersten Hälfte. Huhn glänzt mit zwei Toren +++

VL Hessen Mitte
07 Limburg
SF/BG Marburg

LIMBURG. Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg hat die richtige Reaktion auf die 1:3-Heimniederlage gegen den FC Ederbergland gezeigt. Bei Neuling VfR Limburg behielten die Blau-Gelben nach einer starken zweiten Halbzeit mit 4:1 (1:1) die Oberhand.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

