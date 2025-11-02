Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SF/BG Marburg siegen dank starker zweiter Hälfte 4:1
Teaser VL MITTE: +++ Die Blau-Gelben schlagen in der Verbandsliga den VfR Limburg. Trainer Kovacevic lobt die Reaktion seines Teams nach einer durchwachsenen ersten Hälfte. Huhn glänzt mit zwei Toren +++
LIMBURG. Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg hat die richtige Reaktion auf die 1:3-Heimniederlage gegen den FC Ederbergland gezeigt. Bei Neuling VfR Limburg behielten die Blau-Gelben nach einer starken zweiten Halbzeit mit 4:1 (1:1) die Oberhand.