Hofft auf weniger als fünf Gegentore am kommenden Wochenende: Max Becker, Torhüter der SF/BG Marburg. © FuPa.net/Pia Pfeifer
SF/BG Marburg setzen bei der Jugendarbeit deutliche Zeichen

Teaser VL MITTE: +++ „Jugend forscht“ lautet das Motto beim Fußball-Verbandsligisten SF/BG Marburg. So erklären die Verantwortlichen die Vereinsphilosophie – trotz des 0:5 zum Auftakt +++

Wetzlar. Als Udo Jürgens im Jahr 1965 seinen Hit „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ veröffentlich hat, war die Geburt des heute 18-jährigen Max Becker noch Lichtjahre entfernt. Selbst zwölf Jahre später beim Erscheinen von „Mit 66 Jahren“ mussten die Fußballer der SF/BG Marburg noch knapp 30 Jahre warten, bis sie ihren heutigen Torhüter auf der Welt begrüßen durften.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

