SF/BG Marburg setzen bei der Jugendarbeit deutliche Zeichen

Wetzlar. Als Udo Jürgens im Jahr 1965 seinen Hit „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ veröffentlich hat, war die Geburt des heute 18-jährigen Max Becker noch Lichtjahre entfernt. Selbst zwölf Jahre später beim Erscheinen von „Mit 66 Jahren“ mussten die Fußballer der SF/BG Marburg noch knapp 30 Jahre warten, bis sie ihren heutigen Torhüter auf der Welt begrüßen durften.