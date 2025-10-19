 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Jubel in blau-gelb: Die Marburger sind seit nunmehr vier Pflichtspielen ungeschlagen und klettern in der Tabelle weiter nach oben. (Archivfoto) © Jens Schmidt
SF/BG Marburg machen es hintenraus nochmal unnötig spannend

Teaser VL MITTE: +++ Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg sichern sich in der Verbandsliga einen hart erkämpften 2:1-Sieg beim FC Waldbrunn und zeigen dabei kämpferische Stärke und Zielstrebigkeit +++

Waldbrunn. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben sich in der Fußball-Verbandsliga beim FC Waldbrunn mit 2:1 (2:0) durchgesetzt. Der Erfolg war verdient, auch wenn die Partie in der Schlussphase aus Sicht der Universitätsstädter nochmal unnötig spannend wurde.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

