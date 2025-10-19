SF/BG Marburg machen es hintenraus nochmal unnötig spannend

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Waldbrunn. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben sich in der Fußball-Verbandsliga beim FC Waldbrunn mit 2:1 (2:0) durchgesetzt. Der Erfolg war verdient, auch wenn die Partie in der Schlussphase aus Sicht der Universitätsstädter nochmal unnötig spannend wurde.