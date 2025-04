SF/BG Marburg II ärgern das Team der Stunde gewaltig

Hungen-Bellersheim . Die Siegesserie der SG Obbornhofen/Bellersheim in der Fußball-Gruppenliga ist zwar zu Ende gegangen, die erste Niederlage des Jahres konnte das Team von Trainer Ralf Landgraf aber in praktisch letzter Sekunde noch abwenden. Nach zuletzt sechs Erfolgen am Stück gab die Heimelf eine 2:1-Halbzeitführung gegen die SF/BG Marburg II aus der Hand, geriet mit 2:3 in Rückstand, glich aber in der Nachspielzeit noch zum 3:3 aus.