SF/BG Marburg holen beim Kovacevic-Debüt ein 0:2 auf

Dietkirchen. Mit einem 2:2 im „Krisen-Gipfel“ beim TuS Dietkirchen haben die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg ihrem neuen Coach Vladimir Kovacevic einen ordentlichen Einstand beschert. Drei Tage nach der Verpflichtung des 57-Jährigen hingen die Trauben nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Serie auch am „Reckenforst“ lange Zeit zu hoch. Umso wertvoller erschien der Punktgewinn für die Kombinierten nach einem 0:2-Rückstand.