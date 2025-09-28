 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Marburgs Lebensversicherung, auch in Dietkirchen: Sascha Huhn (Nummer 14, hier im Spiel gegen Steinbach) war maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt. © Jens Schmidt
Marburgs Lebensversicherung, auch in Dietkirchen: Sascha Huhn (Nummer 14, hier im Spiel gegen Steinbach) war maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt. © Jens Schmidt

SF/BG Marburg holen beim Kovacevic-Debüt ein 0:2 auf

Teaser VL MITTE: +++ Mit einem 2:2 im „Krisen-Gipfel“ beim TuS Dietkirchen haben die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg ihrem neuen Coach Vladimir Kovacevic einen ordentlichen Einstand beschert +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Dietkirchen
SF/BG Marburg

Dietkirchen. Mit einem 2:2 im „Krisen-Gipfel“ beim TuS Dietkirchen haben die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg ihrem neuen Coach Vladimir Kovacevic einen ordentlichen Einstand beschert. Drei Tage nach der Verpflichtung des 57-Jährigen hingen die Trauben nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Serie auch am „Reckenforst“ lange Zeit zu hoch. Umso wertvoller erschien der Punktgewinn für die Kombinierten nach einem 0:2-Rückstand.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 028.9.2025, 21:01 Uhr
RedaktionAutor