 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Auf die Treffsicherheit von Sascha Huhn (links) bauen die Blau-Gelben auch gegen Tabellenführer Hornau.. © Jens Schmidt
Auf die Treffsicherheit von Sascha Huhn (links) bauen die Blau-Gelben auch gegen Tabellenführer Hornau.. © Jens Schmidt

SF/BG Marburg fordern Spitzenreiter

Teaser VL MITTE: +++ Die Marburger Sportfreunde fühlen sich stark genug, ihren Aufwärtstrend unter Trainer Kovacevic auch am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Hornau fortzusetzen +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TuS Hornau
SF/BG Marburg

Marburg. Elf Punkte aus den letzten sechs Partien! Und von Platz 15 auf den elften Rang geklettert! Der gastgebende Verbandsligist SF/Blau-Gelb Marburg sieht sich am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Ligaprimus TuS Hornau gerade wegen der eigenen guten Form nicht als chancenlos.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 06.11.2025, 18:35 Uhr
RedaktionAutor