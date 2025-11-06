SF/BG Marburg fordern Spitzenreiter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Elf Punkte aus den letzten sechs Partien! Und von Platz 15 auf den elften Rang geklettert! Der gastgebende Verbandsligist SF/Blau-Gelb Marburg sieht sich am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Ligaprimus TuS Hornau gerade wegen der eigenen guten Form nicht als chancenlos.