Ligabericht
– Foto: Pia Pfeifer
SF/BG Marburg feiert klaren Auswärtsdreier in Okriftel
Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg ist im Sonntagsspiel bei Germania Okriftel von Beginn an dicke da. Deutlich wird es allerdings erst in den zweiten 45 Minuten +++