Ligabericht
– Foto: Pia Pfeifer

SF/BG Marburg feiert klaren Auswärtsdreier in Okriftel

Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg ist im Sonntagsspiel bei Germania Okriftel von Beginn an dicke da. Deutlich wird es allerdings erst in den zweiten 45 Minuten +++

VL Hessen Mitte
SF/BG Marburg
Ger.Okriftel

Hattersheim-Okriftel. Mit dem 4:1 (1:0)-Erfolg bei Germania Okriftel ist Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg zum ersten Saisonsieg gekommen. Und das nach einer sehr guten Leistung auch verdient.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

