Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SF/BG Marburg feiert gegen Wiesbaden erfolgreichen Re-Start
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte landen die Blau-Gelben am Zwetschenweg einen klaren Sieg zum Jahresauftakt. Und das, obwohl Trainer Kovacevic auf seinen Torjäger verzichten muss +++
Marburg. Was für ein Husarenritt am Zwetschenweg. Ein Traumstart in Blau und Gelb: Mit einem 3:1-Coup gegen den SV Wiesbaden haben die SF/BG Marburg einen perfekten Restrundenauftakt in der Fußball-Verbandsliga Mitte hingelegt. Auf dem Kunstrasenplatz behielten die Schützlinge von Trainer Vladimir Kovacevic auch ohne den beruflich verhinderten Torjäger Sascha Huhn hochverdient die Oberhand.