SF/BG Marburg feiert gegen Wiesbaden erfolgreichen Re-Start

Kann mit der Leistung seiner Mannschaft gegen den SV Wiesbaden zufrieden sein: Vladimir Kovacevic, Trainer der SF/BG Marburg. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Marburg. Was für ein Husarenritt am Zwetschenweg. Ein Traumstart in Blau und Gelb: Mit einem 3:1-Coup gegen den SV Wiesbaden haben die SF/BG Marburg einen perfekten Restrundenauftakt in der Fußball-Verbandsliga Mitte hingelegt. Auf dem Kunstrasenplatz behielten die Schützlinge von Trainer Vladimir Kovacevic auch ohne den beruflich verhinderten Torjäger Sascha Huhn hochverdient die Oberhand.