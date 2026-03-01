 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

SF/BG Marburg feiert gegen Wiesbaden erfolgreichen Re-Start

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte landen die Blau-Gelben am Zwetschenweg einen klaren Sieg zum Jahresauftakt. Und das, obwohl Trainer Kovacevic auf seinen Torjäger verzichten muss +++

von Redaktion · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser
Kann mit der Leistung seiner Mannschaft gegen den SV Wiesbaden zufrieden sein: Vladimir Kovacevic, Trainer der SF/BG Marburg. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Kann mit der Leistung seiner Mannschaft gegen den SV Wiesbaden zufrieden sein: Vladimir Kovacevic, Trainer der SF/BG Marburg. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
SV Wiesbaden
SF/BG Marburg

Marburg. Was für ein Husarenritt am Zwetschenweg. Ein Traumstart in Blau und Gelb: Mit einem 3:1-Coup gegen den SV Wiesbaden haben die SF/BG Marburg einen perfekten Restrundenauftakt in der Fußball-Verbandsliga Mitte hingelegt. Auf dem Kunstrasenplatz behielten die Schützlinge von Trainer Vladimir Kovacevic auch ohne den beruflich verhinderten Torjäger Sascha Huhn hochverdient die Oberhand.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.