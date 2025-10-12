 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Niko Gehrmann (r., hier gegen Hendrik Vaupel vom FV Breidenbach) brachte Marburg mit einem Dreierpack fast im Alleingang zurück ins Spiel. © Jens Schmidt
Niko Gehrmann (r., hier gegen Hendrik Vaupel vom FV Breidenbach) brachte Marburg mit einem Dreierpack fast im Alleingang zurück ins Spiel. © Jens Schmidt

SF/BG Marburg drehen 0:3-Rückstand noch in 5:3-Sieg um

Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg feiert nach einem 0:3-Rückstand noch den Sieg gegen Zeilsheim. Eine zweite Halbzeit voller Tempo und Emotionen führt zur sensationellen Wende +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
SF/BG Marburg
SV Zeilsheim

Marburg. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben sich in der Fußball-Verbandsliga ein packendes Duell mit dem SV Zeilsheim geliefert. Nach desolater Anfangsphase und einem 0:3-Rückstand drehten die Universitätsstädter auf und entschieden die Partie noch mit 5:3 für sich.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 012.10.2025, 22:30 Uhr
RedaktionAutor