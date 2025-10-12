Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SF/BG Marburg drehen 0:3-Rückstand noch in 5:3-Sieg um
Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg feiert nach einem 0:3-Rückstand noch den Sieg gegen Zeilsheim. Eine zweite Halbzeit voller Tempo und Emotionen führt zur sensationellen Wende +++
Marburg. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben sich in der Fußball-Verbandsliga ein packendes Duell mit dem SV Zeilsheim geliefert. Nach desolater Anfangsphase und einem 0:3-Rückstand drehten die Universitätsstädter auf und entschieden die Partie noch mit 5:3 für sich.