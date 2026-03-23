Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SF/BG Marburg bleiben nach der Winterpause ohne Punktverlust
Teaser VL MITTE: +++ Ein packendes Fußballspiel in Walluf: Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg drehen einen Rückstand und bleiben auf Erfolgskurs in der Verbandsliga Mitte +++
Walluf. Die Siegesserie der Sportfreunde Blau-Gelb Marburg in der Fußball-Verbandsliga Mitte hält an: Das Team von Vladimir Kovacevic gewann auch das dritte von drei Liga-Spielen nach der Winterpause. Beim SG Walluf drehten die Universitätsstädter sogar einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg.