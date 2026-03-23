 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

SF/BG Marburg bleiben nach der Winterpause ohne Punktverlust

Teaser VL MITTE: +++ Ein packendes Fußballspiel in Walluf: Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg drehen einen Rückstand und bleiben auf Erfolgskurs in der Verbandsliga Mitte +++

von Redaktion · Heute, 12:41 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stefan Tschersich

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VL Hessen Mitte
SF/BG Marburg
SG Walluf

Walluf. Die Siegesserie der Sportfreunde Blau-Gelb Marburg in der Fußball-Verbandsliga Mitte hält an: Das Team von Vladimir Kovacevic gewann auch das dritte von drei Liga-Spielen nach der Winterpause. Beim SG Walluf drehten die Universitätsstädter sogar einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg.

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