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Ligabericht
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SF/BG Marburg behaupten sich auch gegen formstarken Gegner
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte treffen zwei Teams aufeinander, die seit dem Re-Start überzeugt haben. Warum gegen den TuS Dietkirchen nur die Gastgeber den Trend fortsetzen +++
Marburg. Der Höhenflug von Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg hält weiter an. Im Heimspiel gegen den die bis dahin seit der Winterpause ungeschlagene TuS Dietkirchen setzten sich die Schlossstädter souverän mit 3:0 (2:0) durch. Der vierte Platz in der Endabrechnung scheint für die Blau-Gelben nicht unrealistisch.