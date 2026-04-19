 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

SF/BG Marburg behaupten sich auch gegen formstarken Gegner

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte treffen zwei Teams aufeinander, die seit dem Re-Start überzeugt haben. Warum gegen den TuS Dietkirchen nur die Gastgeber den Trend fortsetzen +++

von Redaktion · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser
Dogan Caliskan, hier noch im Trikot des VfB Wetter, das er demnächst wieder tragen wird, verhilft den SF/BG Marburg in der Fußball-Verbandsliga Mitte mit seinem späten Jokertor zum 3:0-Endstand gegen den TuS Dietkirchen. (Archivbild) © Jens Kaliske
Dogan Caliskan, hier noch im Trikot des VfB Wetter, das er demnächst wieder tragen wird, verhilft den SF/BG Marburg in der Fußball-Verbandsliga Mitte mit seinem späten Jokertor zum 3:0-Endstand gegen den TuS Dietkirchen. (Archivbild) © Jens Kaliske

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VL Hessen Mitte
Dietkirchen
SF/BG Marburg

Marburg. Der Höhenflug von Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg hält weiter an. Im Heimspiel gegen den die bis dahin seit der Winterpause ungeschlagene TuS Dietkirchen setzten sich die Schlossstädter souverän mit 3:0 (2:0) durch. Der vierte Platz in der Endabrechnung scheint für die Blau-Gelben nicht unrealistisch.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.