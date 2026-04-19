SF/BG Marburg behaupten sich auch gegen formstarken Gegner Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte treffen zwei Teams aufeinander, die seit dem Re-Start überzeugt haben. Warum gegen den TuS Dietkirchen nur die Gastgeber den Trend fortsetzen +++ von Redaktion · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

Dogan Caliskan, hier noch im Trikot des VfB Wetter, das er demnächst wieder tragen wird, verhilft den SF/BG Marburg in der Fußball-Verbandsliga Mitte mit seinem späten Jokertor zum 3:0-Endstand gegen den TuS Dietkirchen. (Archivbild) © Jens Kaliske

Marburg. Der Höhenflug von Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg hält weiter an. Im Heimspiel gegen den die bis dahin seit der Winterpause ungeschlagene TuS Dietkirchen setzten sich die Schlossstädter souverän mit 3:0 (2:0) durch. Der vierte Platz in der Endabrechnung scheint für die Blau-Gelben nicht unrealistisch.