SFB wollen Zick-Zack-Kurve zum Abschluss nach oben ausschlagen lassen

Die Vorzeichen sprechen also eher für ein Offensivspektakel – Giovanni Nkowa (7), Jan Niklas Kühling (6), Kapitän Kevin Weggen (5), Kaies Alaisame (5) und Daud Gergery (3) zeichneten für 26 Einschläge verantwortlich. „Der Gegner verfügt über eine brandgefährliche Offensive und wir haben daran gearbeitet, wo man sie packen kann“, erläutert El Halimi, der mit seinem Team die letzte Niederlage aufgearbeitet, analysiert und an den Details geschliffen hat. „Im Prinzip haben wir uns aufgrund einfacher Fehler selbst geschlagen, weil wir den Ball nach Eroberung sofort wieder verloren haben und vorne zu viel glasklare Chancen ausgelassen haben. Unsere Youngster Farhan Ghaznawi und Simone Lo Castro müssen in den Eins-gegen-Eins-Duellen abgezockter werden. Alle Jungs waren einsichtig, gegen Büderich werden wir wieder anders auftreten und unser Spiel bis zum Ende durchziehen. Mit einem Erfolgserlebnis wollen wir in die Winterpause gehen“, ergänzt der SFB-Coach.

SFB spielt voll auf Sieg

Dessen Team könnte bei günstiger Konstellation einen Neun-Punkte-Abstand zur ungeliebten Zone erspielen, zumal die gefährdeten Teams vor schweren Aufgaben stehen. „Es darf sich überhaupt keine Mannschaft mehr sicher sein und es ist an den Spieltagen schon lange nichts mehr überraschend. Wir könnten auch würfeln, das Spannende macht den Reiz der Liga aus“, scherzt der Taktikfuchs, der ein Match auf Augenhöhe erwartet.

Gegen den letztjährigen Siebten wollen die SFB unbedingt den sechsten Heimsieg feiern, um ihrerseits mit den eingefleischten Fans die Halbserie gebührend ausklingen lassen. Auf Routinier Daniel Schwabke muss El Halimi erneut verzichten, Thorsten Pyka wird zum fünften Mal zwischen den Pfosten stehen. Abwehrchef Sertan Yigenoglu handelte sich in Biemenhorst eine „Ampelkarte“ ein, sodass in der Innenverteidigung improvisiert werden muss. „Das ist mega ärgerlich, denn er hat mit Ben Harneid zuletzt ein perfektes Duo gebildet“, so El Halimi, für den Ideengeber Robin Hömig wieder eine Option darstellt – „er befindet sich im Training und arbeitet an seinem Comeback.“ Hinter dem angeschlagenen Schienenspieler Denis Sitter steht hingegen ein großes Fragezeichen.