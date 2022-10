SFB siegt dank Treffer von Maxi Lemberger mit 1:0 in Bernried

Die Sportfreunde Breitbrunn gewinnen dank des goldenen Treffers von Maxi Lemberger mit 1:0 bei Spitzenreiter Bernried und befinden sich somit weiter im Kampf um die Aufstiegsrunde. SFB-Coach Sebastian Kolbeck zeigte sich nach dem Spiel "sehr zufrieden" und sah einen "absolut verdienten Sieg" seiner Mannschaft. Auch die Reserve zeigte beim 2:2 in Windach wieder eine starke Leistung und kann sich am nächsten Spieltag den ersten Tabellenplatz holen.



Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar, die Sportfreunde müssen gewinnen um weiter um die ersten drei Plätze in der A-Klasse Gruppe 6 mitspielen zu können. Das Team von Sebastian Kolbeck zeigte dementsprechend von Beginn an eine sehr konzentrierte Leistung und bestimmte das Spiel mit viel Ballbesitz. Bereits in der ersten Halbzeit hätte der SFB in Führung gehen können, jedoch fehlte es noch an der Präzision im Abschluss. Von Tabellenführer Bernried kam nicht viel, was auch an der kompakten und konzentrierten Abwehrleistung der Breitbrunner lag. Die einzige gefährliche Szene der Gastgeber war ein Freistoß gegen Mitte der ersten Halbzeit. Dieser wurde von einem SFB-Spieler verlängert, doch Max Lang parierte stark und lenkte das Spielgerät gerade noch über die Latte. Am Ende ging es mit 0:0 in die Pause. Mit dem allgemeinen Auftreten zeigte sich Kolbeck in seiner Halbzeitansprache sehr zufrieden und auch die über 30 mitgereisten Breitbrunner Fans waren weiter optimistisch.









Maxi Lemberger kommt als Joker und markiert wenig später das goldene 1:0



Auch nach der Pause waren die Gäste das deutlich bessere Team und zeigten sich in den Zweikämpfen enorm präsent. Auch spielerisch waren die Sportfreunde deutlich überlegen, taten sich in den ersten 15 Minuten nach der Halbzeit aber schwer, nennenswerte Chancen herauszuspielen. Dann schlug die Stunde von Mittelfeldmann Maxi Lemberger.









In der 60. Minute nahm Kolbeck den ersten Wechsel vor und brachte Maxi Lemberger in die Partie. Vier Minuten später setzte sich Stürmer Samu Eisele an der linken Seite durch und brachte den Ball mit links in die Mitte, wo Lemberger goldrichtig stand und zum 1:0 für den SFB einschieben konnte. Riesen Jubel auf der Bank und bei den mitgereisten Fans, die Erleichterung war groß. Doch auch nach der Führung ließen die Sportfreunde nicht locker und hatten mehrere Top-Möglichkeiten das Spiel zu entscheiden. Vincent Egen und Maxi Koch kamen jeweils nach starken Flanken von Maxi Lemberger und Michi Wagner zum Kopfball, setzten das Spielgerät aber am Tor vorbei. Bei einer Hereingabe von der rechten Seite verpasste Michi Wagner nur knapp den Ball.



SFB bringt Führung souverän über die Zeit - Aufstiegsrunde weiter möglich



Doch auch von den vergebenen Chancen ließ sich das Team von Kolbeck nicht verunsichern und brachte die 1:0-Führung souverän über die Zeit. Die komplette Mannschaft arbeitete vorbildlich gegen den Ball und ließ nahezu keine Möglichkeiten von Bernried zu. Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung und Freude bei allen SFB-Beteiligten trotzdem deutlich spürbar. Durch den Sieg ist man wieder mittendrin im Kampf um die Aufstiegsrunde.









Dafür müssen die Sportfreunde aber alle drei verbleibenden Spiele gewinnen und ein wenig auf die Ergebnisse aus den anderen Duellen hoffen. Am Sonntag steht bereits der nächste Kracher an. Dann empfangen die Sportfreunde Breitbrunn den TSV Hechendorf zum Derby. Der TSV gewann sein Spiel gegen Herrsching mit 1:0 und steht mit einem Spiel weniger einen Punkt vor dem SFB. Am kommenden Sonntag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Anpfiff ist um 15 Uhr am Sportplatz an der Herrschinger Straße.



Zuvor um 13:15 Uhr kommt es außerdem zum Duell der beiden Reservemannschaften. Die Breitbrunner Zwoate zeigte an diesem Spieltag wieder einmal eine starke Leistung und holte ein 2:2 in Windach. Zwei direkte Freistoßtreffer von Tom Rölz und Roland Steinherr reichten am Ende nicht für den Sieg aber mit nur 11 Spielern trotzdem ein super Ergebnis. Aktuell liegen die Sportfreunde auf dem zweiten Tabellenplatz mit zwei Punkten Rückstand auf Hechendorf. Jedoch hat der SFB noch ein Spiel weniger und dieses Wochenende das direkte Duell um möglicherweise auf Platz 1 zu springen!