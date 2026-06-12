SFB müssen nun ohne Sezer spielen – auch gegen Bayer 04

Der einst bei Borussia Mönchengladbach ausgebildete Mittelfeldspieler kommt auf 103 Pflichtspiele für die SFB – abgesehen von einem kurzen Ausflug mit sechs Einsätzen in Thüringen zum FSV Wacker Nordhausen spielte der heute 32-Jährige in seiner kompletten Seniorenlaufbahn nach seinem Wechsel aus Gladbach ausschließlich für die Baumberger. Die merken dazu an: „Eine Vereinstreue, die im heutigen Fußball alles andere als selbstverständlich ist.“
Seit seinem Wechsel nach Baumberg im Winter 2020 war „Bilal eine feste Größe in unserer Mannschaft“, teilen die SFB mit und ergänzen: „Mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner Persönlichkeit übernahm er Verantwortung und prägte das Team über Jahre hinweg. Zu den größten Erfolgen seiner Zeit in Baumberg zählt die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein, zu der er als wichtiger Bestandteil der Mannschaft seinen Beitrag leistete.“ In jener Saison 2023/24 machte Sezer für die SFB 23 Spiele, schoss dabei fünf Tore und bereitete zwei vor.
Die Baumberger verabschieden sich nun und bedanken sich für „unzählige besondere Momente und vor allem für deine Loyalität. Für deinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir dir und deiner Familie von Herzen alles Gute.“
Sezer verpasst demnach das große Highlight, das für die SFB in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Spielzeit ansteht: Zur offiziellen Saison-Eröffnung kommt am Samstag, 18. Juli Bundesligist Bayer 04 Leverkusen in das Stadion Am Kielsgraben. Anstoß ist um 15.30 Uhr, zwei Stunden vorher beginnt der Einlass. Die SFB haben nun erste Details zu den Eintrittskarten veröffentlicht, das Kontingent ist begrenzt. Ab Montag, 29. Juni kann man Tickets im Vorverkauf montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr im Vereinsheim Am Kielsgraben 7 erwerben. Sie kosten für Erwachsene 13 Euro für einen Sitz- und zehn Euro für einen Stehplatz, Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren zahlen acht Euro für einen Stehplatz. Der Vorverkauf endet am Donnerstag, 16. Juli.