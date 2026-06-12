SFB müssen nun ohne Sezer spielen – auch gegen Bayer 04

Sezer wird Baumberg verlassen – Foto: Natalie Kuhls

Der einst bei Borussia Mönchengladbach ausgebildete Mittelfeldspieler kommt auf 103 Pflichtspiele für die SFB – abgesehen von einem kurzen Ausflug mit sechs Einsätzen in Thüringen zum FSV Wacker Nordhausen spielte der heute 32-Jährige in seiner kompletten Seniorenlaufbahn nach seinem Wechsel aus Gladbach ausschließlich für die Baumberger. Die merken dazu an: „Eine Vereinstreue, die im heutigen Fußball alles andere als selbstverständlich ist.“

SFB teilen Karten-Verkaufsdaten mit

Seit seinem Wechsel nach Baumberg im Winter 2020 war „Bilal eine feste Größe in unserer Mannschaft“, teilen die SFB mit und ergänzen: „Mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner Persönlichkeit übernahm er Verantwortung und prägte das Team über Jahre hinweg. Zu den größten Erfolgen seiner Zeit in Baumberg zählt die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein, zu der er als wichtiger Bestandteil der Mannschaft seinen Beitrag leistete.“ In jener Saison 2023/24 machte Sezer für die SFB 23 Spiele, schoss dabei fünf Tore und bereitete zwei vor.

Die Baumberger verabschieden sich nun und bedanken sich für „unzählige besondere Momente und vor allem für deine Loyalität. Für deinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir dir und deiner Familie von Herzen alles Gute.“