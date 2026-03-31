SFB könnten auf die „wilde Horde“ setzen

Bringen die jungen den SFB-Erfolg? – Foto: Hubert Wilschrey

Neun Spieltage vor dem Saisonende hat sich die Lage für die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) im Abstiegskampf erheblich zugespitzt, in den weiterhin etwa die halbe Liga verwickelt ist. Nach vier sieglosen Spielen und der 1:5-Niederlage beim Spitzenreiter Ratingen 04/19 rutschte die personell vom Pech verfolgte Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi mit 30 Punkten auf den 13. Platz ab – vor dem punktgleichen FC Büderich und dem SV Sonsbeck (28 Zähler). Den ersten Abstiegsplatz belegt der VfB Homberg mit 27 Punkten – alles etablierte Teams, die vor der Saison in anderen Tabellenregionen erwartet worden waren. Und selbst der Vorletzte SV Biemenhorst (24) hat nach seinem Erfolg beim Tabellen-Zwölften 1. FC Monheim (31) auch wieder Morgenluft geschnuppert.

Seine Mannschaft eröffnet bereits am Mittwochabend gegen den Neuling Blau-Weiß Dingden den 26. Spieltag auf der heimischen Anlage (20 Uhr, Am Kielsgraben), der SFB-Chefcoach findet: „Die Partie ist von enormer Bedeutung und besitzt allerhöchste Priorität. Wir müssen die Nerven bewahren, denn es wird von Beginn an eine reine Kopfsache gegen eine unangenehme, kompromisslose Mannschaft.“

„Das werden im letzten Saisonviertel Wochen der Wahrheit, in denen am Ende die magische, anvisierte 40-Punkte-Marke wahrscheinlich nicht reichen wird. Wir benötigen vermutlich vier Siege, wobei unsere ganze Aufmerksamkeit und der Fokus dem kommenden Gegner gelten, gegen den wir alles andere ausblenden müssen – es zählen nur die Wahrnehmung und Konzentration im aktuellen Moment“, betont El Halimi.

Den Dingdenern, die in Hamminkeln beheimatet sind, gelang unangefochten als Landesliga-Meister vor dem Rückkehrer Adler Union Frintrop der Aufstieg in die fünfte Liga, wo die Truppe von Trainer Sebastian Amendt über die drittbeste Abwehr verfügt. Rekordverdächtig: Der Elfte mit 32 Punkten spielte bereits zehnmal zu null und holte in der Rückrunde elf Punkte, demnach fünf mehr als die SFB, die ihren einzigen Rückrunden-Sieg gegen Frintrop feierten.

Youngsters müssen es richten

Bei diesem 2:1-Erfolg erzielte Youngster Simone Lo Castro den wichtigen Siegtreffer – der 19-Jährige zeichnete auch in Ratingen für den Ehrentreffer mit seinem fünften Saisontor verantwortlich. „Simone ist enorm wertvoll, wenn er eingewechselt wird und durch seine Unbekümmertheit besticht“, so der SFB-Coach, dem allerdings in der momentanen Phase angesichts der zahlreichen Ausfälle womöglich keine andere Wahl bleibt, als seine „wilde Horde zu bringen“.

In Ratingen zog sich André Mandt eine schwere Knieverletzung zu, Keeper Daniel Schwabke schied mit einer Kapselverletzung aus, und Baris Sarikaya, der erstmals wieder in der Startelf stand, handelte sich eine Rote Karte ein: „Das ist bitter für ihn, denn er befand sich nach seiner steigenden Tendenz im Aufwind“, sagt der SFB-Übungsleiter, der die Personallage beinahe schon als Fluch bezeichnet: „Wir befinden uns in einem Sturm, und der Wind bläst uns stark ins Gesicht. Doch dagegen müssen wir uns mit allen Mitteln wehren und alles in die Waagschale werfen.“

Die Leistungsträger fehlen an allen Ecken und Enden, die Zeit zur Regeneration läuft den Sportfreunden davon – doch das ganze Team zieht an einem Strang. „Die Jungs werden laufen, kämpfen und dagegenhalten, um wieder das nötige Quäntchen Glück zu haben. Wir müssen uns auf unsere Tugenden besinnen, die Abstände besser einhalten als in Ratingen, entscheidungsfreudiger sowie entschlossener agieren. Und wir dürfen uns diesmal keine Aussetzer leisten“, fordert El Halimi, der auf das Hinspiel verweist: „Es war eine schwere Geburt, aber wir haben 2:1 gewonnen.“ Die Treffer erzielten Kapitän Louis Klotz und Regisseur Timo Hölscher, der weiterhin passen muss. Dafür könnte ein Youngster diesmal der Glücksbringer sein.