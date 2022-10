SFB dank 2:0-Derbyerfolg gegen Hechendorf auf Kurs Aufstiegsrunde

Die Sportfreunde Breitbrunn gewinnen das Lokalderby gegen den TSV Hechendorf vor Megakulisse mit 2:0 und schieben sich am TSV vorbei auf Platz drei. Die über 200 Zuschauer sahen ein hart umkämpftes aber faires Derby, welches der SFB dank einer kompakten Mannschaftsleistung und der beiden Treffer von Tayfun Yarangünü und Samu Eisele am Ende für sich entscheiden konnte. Die Vorzeichen für ein geiles A-Klassen-Spiel waren mehr als gegeben. Die Sportfreunde Breitbrunn befinden sich nach dem 1:0-Sieg in Bernried wieder mitten im Kampf um die Aufstiegsrunde. Der TSV Hechendorf kommt am Dienstag nicht über ein 1:1 im Nachholspiel gegen den TSV Tutzing hinaus, sodass die beiden Mannschaften nur zwei Punkte voneinander trennen. So empfing der Tabellenvierte den Tabellendritten mit perfekten äußeren Bedingungen und mehr als 200 Zuschauern, gleichbedeutend mit der größten Kulisse in Breitbrunn seit den Relegationsspielen im Jahr 2014. Der TSV gewann das Hinspiel in dieser Saison mit 3:2 und auch in diesem Duell kamen die Gäste besser ins Spiel. In den ersten Minuten verzeichnete Hechendorf zwei Abschlüsse, die SFB-Keeper Max Lang aber jeweils entschärfen konnte. Im Anschluss kamen die Sportfreunde mit mehr Ballbesitz besser ins Spiel und wurden zunehmend gefährlicher.





Gegen Mitte der ersten Halbzeit kam Michi Wagner nach starker Vorarbeit von Kapitän Oli Koch zum Abschluss und donnerte das Spielgerät aus circa 25 Metern an die Latte. Kurz zuvor schoss Tristan Bell nach einem überragenden Solo den Ball aus größerer Distanz knapp über das Tor. Wenige Minuten vor der Pause erreichte ein langer Ball Maxi Koch im Strafraum, der jedoch am stark reagierenden Gästekeeper Flo Ritzl scheiterte. Kurze Zeit später war Halbzeit in einem hart umkämpften und extrem intensiven Lokalderby. Die Spannung auf den Rängen, bei den Trainern und natürlich dem Spielfeld war groß, denn beide Mannschaften wussten von der enormen Bedeutung des Spiels. Insgesamt hatte der SFB leichte Feldvorteile und die besseren Chancen, aber auch der TSV zeigte ein gutes Spiel.

Yarangünü verwandelt Handelfmeter souverän zum 1:0 und bringt SFB auf Siegerstraße





Auch nach der Pause hatten die Sportfreunde mehr Ballbesitz und versuchten immer wieder mit ihrem Kombinationsspiel durch die gute stehende Abwehr der Gäste zu gelangen. In der 56. Minute dann kam die SFB-Offensive mal durch und es ergab sich direkt die große Chance auf die Führung. Nach einem schönen Ball von Michi Wagner in den Strafraum kam Maxi Lemberger zum Abschluss, welcher klar mit der Hand abgewehrt wurde, die Folge - Elfmeter! Tayfun Yarangünü, einer der wohl sichersten Elfmeterschützen der Liga, nahm sich den Ball und schob ihn souverän rechts unten in die Maschen! Riesen Jubel bei der Mannschaft und Trainer Sebastian Kolbeck sowie den etwa 100 Anhängern der Sportfreunde. Die Erleichterung war deutlich zu spüren. Fortan gestaltete sich das Spiel aber etwas offener, mit vielen kleinen Fouls und Chancen auf beiden Seiten. Immer wieder erhoben sich die Zuschauer, die Spannung war zu greifen.





Samu Eisele macht Sieg mit dem Schlusspfiff perfekt Das Spiel blieb bis zur letzten Minute enorm spannend. Hechendorf versuchte mit wütenden Angriffen noch zum Ausgleich zu kommen. Am Ende war es aber Keeper Max Lang zusammen mit der stark und intelligent verteidigenden SFB-Hintermannschaft, die kaum klare Torchancen zuließen. In der Nachspielzeit dann nochmal ein Entlastungsangriff der Sportfreunde, die ihren Gelegenheiten zur Vorentscheidung nicht nutzen konnten. Maxi Koch setzte sich überragend auf der rechten Seite gegen zwei Gegenspieler durch und brachte den Ball in die Mitte, wo Samu Eisele zum 2:0 einschieben konnte. Großer Jubel beim SFB über den Treffer und den Sieg, denn direkt nach dem Tor war Schluss. Die Sportfreunde Breitbrunn gewinnen dank einer starken Mannschaftsleistung das Lokalderby am Ende verdient mit 2:0 und schieben sich somit am TSV vorbei auf den dritten Tabellenplatz.









Bei nun noch zwei verbleibenden Spielen haben die Breitbrunner die Teilnahme an der Aufstiegsrunde wieder in den eigenen Händen. Mit zwei Siegen gegen Herrsching und Seeshaupt wäre auf jeden Fall der dritte Tabellenplatz in der A-Klasse Gruppe 6 sicher. Nun heißt es aber erstmal regenerieren und sich optimal auf das nächste Derby vorbereiten. Kommenden Sonntag ist der TSV Herrsching zu Gast in Breitbrunn, zum nächsten sehr wichtigen Derby für den SFB.