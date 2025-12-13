SF Wanne-Eickel: Neuer Trainer ist da, ersten Spieler gehen von Bord

Genau einen Monat ist es her , da machten im Ruhrgebiet Gerüchte die Runde, die Sportfreunde Wanne-Eickel steckten in finanziellen Schwierigkeiten und könnten einen vorzeitigen Rückzug aus der Landesliga Staffel 3 in Erwägung ziehen. Ersteres wurde vom Vorsitzenden Frank Tomczak klar dementiert, zweiteres nicht.

Auf der anderen Seite gab SF-Trainer Lukas Fronczyk zur Winterpause seinen Rücktritt bekannt, denn auch sportlich sieht es beim Aufsteiger von 2022 schwierig aus. Die Sportfreunde überwintern auf dem ersten Abstiegsplatz, haben aber nur zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Mission Klassenerhalt, sollte Wanne-Eickel die Saison auch zu Ende bringen, soll unter der Leitung von Marc Wellnitz gelingen. Wellnitz war in der Vergangenheit schon als Spieler, Trainer der U19 und Reserve und Sportlicher Leiter der Rot-Weißen aktiv und kehrt nun nach kurzer Pause ins Geschäft zurück. Unterstützt wird er dabei vom neuen Co-Trainer Daniele Blandini. "Der Kontakt zum Verein ist nie abgerissen, und die Situation hat sich jetzt eben so ergeben", erklärt Wellnitz der "WAZ". "Ich bin wöchentlich auf den Sportplätzen in der Umgebung unterwegs und schaue natürlich nach links und rechts."

Neben dem Abgang von Ex-Coach Fronczyk stehen die SF Wanne-Eickel auch personell vor einem komplizierten Winter. So stehen bereits die Wechsel von Vizekapitän Cedric Groß, der es zur SpVgg Horsthausen zieht, Rohbar Derwish und Jane Noah Mojsovski (Ziel unbekannt) fest, weitere Spieler sollen den Verein noch verlassen. "Dass ein Trainerwechsel auch mit Spielerabgängen oder Zugängen einhergeht, ist meiner Meinung nach normal", findet Wellnitz. "Ich bin täglich im Austausch mit den Spielern, und auch der Verein führt nicht erst jetzt Gespräche mit externen Kandidaten." Erste Transfers der Sportfreunde sind noch nicht bekannt.