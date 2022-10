SF Vorst verpassen SG Erfttal ein Dutzend Treffer Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 1: Die SG Orken-Noithausen bleibt indes auch bei der SG Kaarst II unbesiegt.

SV Grefrath - SG Gustorf/Gindorf 5:0 (1:0). Grefrath wurde seiner Favoritenrolle ebenfalls gerecht und feierte mit dem klaren 5:0 den neunten Sieg im zehnten Spiel (ein Remis). Dabei gingen die Gastgeber erst kurz vor der Pause durch Damian Kaluza (43.) in Führung, in Hälfte zwei folgten dann gleich zwei Eigentore durch Unglücksrabe Tobias Steinhäuser (55., 65.), Kilian Przybilla (78.) und Bozidar Mestrovic (86.) trafen außerdem für den Tabellenzweiten.

SF Vorst - SG Erfttal 12:2 (3:0). Nachdem Vorst am Spieltag zuvor bereits Neukirchen mit 11:3 vom Platz gefegt hatte, ließ der Verfolger nun gegen Erfttal den nächsten Kantersieg folgen. Daniel Markwica (25., 62., 68., 70., 85.) war dabei mit fünf Treffern erfolgreichster Torschütze, gefolgt von Alain Thapa (66., 72., 76.), Kai Bodewitz (5., 26.), Angelos Dimas (80.) und Arne de Nardo (89.). Für Erfttal, das nach der fünften Pleite in Folge tiefer in den Tabellenkeller abrutscht, trafen Kubilay Tosun (56.) und Yunus Bozkurt (78.).

BV Weckhoven - SG Hoisten/Helpenstein 3:1 (2:0). Aufsteiger Weckhoven entschied das Lokalderby auf heimischer Anlage klar für sich. Daniel Förster (40.) und Tim Augscheller (45.) sorgten per Doppelschlag für die komfortable Pausenführung, ehe Toptorjäger Förster (56.) mit seinem 22. Saisontreffer den Deckel auf die Partie setzte. Oscar Schwarz (62.) markierte mit seinem zehnten Saisontor den Schlusspunkt für Hoisten, der damit einen Treffer mehr auf dem Torkonto hat als seine Mannschaftskameraden zusammengezählt (9).

SVG Grevenbroich II - VfL Jüchen/Garzweiler II 4:1 (0:1). Den dritten Sieg in Folge lieferte der SVG Grevenbroich II ab. Zur Pause lagen die Gastgeber jedoch durch Jan Schmitz (27.) mit 0:1 im Hintertreffen, Samed Korkmaz (47.), Adil Ekren (57.) und Erdem Basaltin (59., 89.) drehten die Partie aber in den zweiten 45 Minuten. Die Reserve von Jüchen verlor mit dem 1:4 zum dritten Mal in Serie.