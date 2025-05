SF Untergriesheim nicht zu stoppen, Gutenzell und Sulmetingen II top

SV Sulmetingen II – SG Warthausen/Birkenhard II 5:0

Ben Fischer stellte früh die Weichen mit dem 1:0 in der 5. Minute. Timo Bayer erhöhte kurz vor der Pause (44.) und traf auch nach dem Seitenwechsel erneut (73.). Sebastian Arendt legte in der 78. Minute nach, ehe Raphael Git in der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt setzte.

SG Laupertshau./Maselheim – SV Mietingen II 4:1

Ein offener Schlagabtausch in der Anfangsphase: Florian Neziri traf in der 9. Minute zur Führung, die Björn Demuth nur zwei Minuten später ausglich (11.). Doch dann setzte sich die Heimelf durch: Ruben Grundei (24.) und Christian Jörg (26.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Tim Steinhauser machte mit dem 4:1 in der 84. Minute alles klar.

SV Dürmentingen – FC Mittelbiberach 3:0

Rico Schlegel eröffnete früh in der 9. Minute, Patrick Schlegel legte in der 54. Minute nach. In der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor von Benjamin Hipp (90.+2) für den dritten Treffer des SV Dürmentingen.

SG Alberweiler/Aßmannshardt – TSG Achstetten 0:3

Ein Dreifachschlag binnen fünf Minuten brachte die Entscheidung: Daniel Rothenbacher (29.), Benjamin Speidel (32.) und Felix Ludwig (34.) sorgten für einen klaren Auswärtserfolg der TSG Achstetten.

SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Betzenweiler 2:0

Jannik Liebhart traf in der 32. Minute zur Führung. Christoph Bammert stellte mit dem 2:0 in der 90. Minute den Endstand her.

SG Aepfingen/Baltringen – FV Neufra/Donau 4:0

Vor großer Kulisse brachte Lukas Egger sein Team früh in Führung (10.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Niklas Ruf (56.) und Jonas Oskar Ruf (60.) innerhalb weniger Minuten. Niklas Ruf setzte in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt.

SG Mettenberg/Rissegg – SF Bronnen 0:4

Oliver Maunz traf kurz vor der Pause zur Führung (40.). In der zweiten Hälfte bauten Marius Baur (72., 90.) und Stefan Schoenenberger (85.) das Ergebnis deutlich aus.