SF Untergriesheim mit 8:1, SG Rot/Haslach gewinnt 5:4-Torspektakel

TSV Dörzbach/Klepsau – SV Harthausen 1970 4:0

Vor 150 Zuschauern dominierte der TSV Dörzbach/Klepsau von Beginn an. Simon Köder eröffnete in der 9. Minute und legte später noch zwei weitere Treffer nach (34., 89.). Marc Fluhrer erhöhte zwischenzeitlich in der 32. Minute. In der 73. Minute sah Moritz Deeg die Gelb-Rote Karte.

TSV Neuenstein – TSV Kupferzell 3:1

Ein Eigentor von Bastian Albert (27.) brachte Neuenstein in Führung. Jonas Schwerdtfeger glich in der 39. Minute aus, doch nach der Pause schlugen Pierre Sahin (51.) und Luca Megerle (56.) schnell zu und sicherten dem TSV Neuenstein den Heimsieg.

SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 – TV Niederstetten 3:1

Alan Horn verwandelte früh einen Handelfmeter zur Führung (8.). Marcel Gotthardt erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Jan Ziegler-Schulz (35.), doch Denny Devlic stellte mit seinem Treffer in der 60. Minute den alten Abstand wieder her.

SG Edelfingen/Löffelstelz – SC Michelbach/Wald 2:1

Die Gäste gingen durch Niklas Meinhold in der 14. Minute in Führung. Jacek Niewiadomski glich per Foulelfmeter in der 36. Minute aus. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Tobias Haug (52.) gelang Tobias Vierneißel in der 63. Minute der Siegtreffer für Edelfingen.

SG Taubertal/Röttingen – SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab 3:0

Andre Fries war mit seinen Treffern in der 9. und 83. Minute der Mann des Spiels. Jonas Landwehr setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt in einer souveränen Vorstellung der Gastgeber.

FV Künzelsau – SGM Niedernhall/Weißbach 2:0

Hannes Hornung brachte den FV Künzelsau in der 72. Minute auf die Siegerstraße. Ein Eigentor von Yannik Braun in der 90. Minute besiegelte die Niederlage der Gäste.

SSV Gaisbach – TSV Zweiflingen 3:0

Chris Weber entschied die Partie fast im Alleingang. Mit einem Doppelpack in der 29. und 32. Minute legte er den Grundstein, ein Eigentor von Nico Weckert (37.) machte den klaren Heimerfolg perfekt.

VfB Bad Mergentheim – SGM Mulfingen/Hollenbach 0:3

Trotz früher Unterzahl – Nemanja Stoskovic sah in der 34. Minute Gelb-Rot – hielt Bad Mergentheim lange mit. Doch Marvin Gennrich (66.) und ein Doppelpack von Nicola Kutirov (76., 85.) sicherten der SGM Mulfingen/Hollenbach einen verdienten Auswärtssieg.