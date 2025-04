SF Uevekoven gewinnt Derby erneut

Die Sportfreunde Uevekoven behaupten mit einem 4:2-Derby-Sieg beim Tabellenvierten Ay-Yildizspor Hückelhoven auch nach dem 22. Spieltag in der Bezirksliga, Staffel 4, Platz eins. War den Sportfreunden im Hinspiel noch ein müheloses 6:1 gegen die „Sonne-Mond-Sterne-Kicker“ gelungen, hatten sie diesmal deutlich mehr Schwierigkeiten. Die entscheidenden Tore fielen erst in der Schlussphase.

Mit frühem Anlaufen und gutem Zweikampfverhalten setzte der Gast aus Wegberg die Hückelhovener unter Druck und belohnte sich auch schon in der 8. Minute mit der 1:0-Führung. Geschickt hatte sich Danny Richter an der Strafraumgrenze von Ay-Yildizspor foulen lassen, um anschließend den von Schiri Aaron Haas verhängten Freistoß dann selbst zu verwandeln. Richter schlenzte die Kugel mit seinem starken linken Fuß in die vom Schützen aus gesehen rechte Torwartecke.

Uevekoven blieb auch nach der frühen Führung spielbestimmend, fand bis auf einen Linksschuss von Sven Jansen, den Hückelhoven-Keeper Sven Krim abwehren konnte, aber keine weitere Lücke. So allmählich berappelte sich Ay-Yildiz dann aber auch, und machte die anfängliche Schwäche wett. Immer wieder versuchten es die Platzherren über die linke Angriffsseite, wo vor allem der schnelle Joy-Slayd Mickels gesucht wurde. Zum 1:1 traf dann aber Kollege Ibrahim Karpuz über links. Nach einem tollen Solo schob Karpuz den Ball am Gästetorwart vorbei flach ins Tor. Es war auch der Pausenstand.

Aus der Pause kam Ay-Yildizspor etwas besser zurück und kam auch zu einigen Abschlüssen, ohne allerdings wirkliche Torgefahr zu entwickeln. Dies tat dann aber wieder der Tabellenführer aus Uevekoven, der in der 60. Minute in Form des eingewechselten Marcio Moreira Da Silva allerdings freistehend an Hückelhovens Keeper Sven Krimp scheiterte. In der 70. Minute führte Uevekoven dann aber doch wieder, legte durch Danny Richter nach Zuspiel von Kapitän Joshua Holtby das 2:1 vor. Aber Hückelhoven gab sich nicht auf und schlug nur fünf Minuten später mit dem 2:2 erneut zurück. Kapitän Sahin Dagistan hatte von der rechten Seite mit einem feinen Zuspiel Joy-Slayd Mickels gefunden, der aus kurzer Distanz dann auch traf.

Richter schlägt zu

Aber in der 79. Minute war Uevekovens Torjäger Danny Richter zum dritten Mal erfolgreich, legte die Kugel nach einem Holtby-Zuspiel erneut am machtlosen Sven Krimp vorbei zum 3:2 ins Hückelhovener Tor. Von diesem Rückstand erholte sich Ay-Yildizspor nicht mehr, kassierte in der reichlich bemessenen Nachspielzeit sogar noch das 2:4. Dafür verantwortlich war diesmal aber nicht Rekordtorschütze Danny Richter – der hat in dieser Spielzeit bereits 25 mal für die Sportfreunde getroffen – sondern der eingewechselte Dominik Kruczek, der den Ball halbhoch einnetzte.

In der englischen Woche wird bereits am kommenden Donnerstag der 23. Spieltag angepfiffen, da erwarten die Sportfreunde Uevekoven den Tabellendritten Germania Eicherscheid, während Ay-Yildizspor Hückelhoven beim aktuell Tabellenletzten Rhenania Lohn antreten muss.

Hatte man im Pokal bei A-Ligaspitzenreiter SV Niersquelle Kuckum in der Vorwoche noch mit 1:3 das Nachsehen, setzte Germania Hilfarth den Aufwärtstrend in der Liga weiter fort. Mit 4:3 gewannen die Hückelhovener Vorstädter bei der DJK Arminia Eilendorf. Für Hilfarth trafen Pascal Schostock zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, Gino Krings zum 1:2, Shpend Hasani zum 1:3 und Florent Sadiku zum 2:4. Am Donnerstag trifft die Germania daheim auf den VfR Würselen.