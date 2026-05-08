SF Troisdorf: Vizemeister-Aufstieg in Sicht - Team der Stunde kommt

Mehr als nur ein Vorspiel der Reserven

Gerade für die SF Troisdorf als aktuellen Zweiten ist der Quotient und damit jeder einzelne Zähler in den verbleibenden Spielen wichtig. Das Problem für dieses Unterfangen am Wochenende: Mit dem FSV Neunkirchen-Seelscheid II wartet das formstärkste Team der Liga. Der Bezirksliga-Absteiger hat aus seinen vergangenen fünf Spielen 13 Punkte geholt. Auf dem Weg zum Aufstieg oder gar zur Meisterschaft – auch die ist bei nur zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Bergheim definitiv noch drin – müssen die Sportfreunde aber natürlich auch solche Kaliber aus dem Weg räumen.