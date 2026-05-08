 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielvorbericht

SF Troisdorf: Vizemeister-Aufstieg in Sicht - Team der Stunde kommt

Kreisliga A Sieg: Die Aussichten auf einen Aufsteiger als Vizemeister im Kreis Sieg sind gut. Dafür braucht es aber weiter Punkte - für die Sportfreunde Troisdorf gegen eines der formstärksten Teams der Liga.

von Niklas Bien · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Troisdorf sind auf Aufstiegskurs - aber wie?
Die Sportfreunde Troisdorf sind auf Aufstiegskurs - aber wie? – Foto: stefan.hahne@web.de

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Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

In den vergangenen Wochen und Monaten hat es sich immer mehr herauskristallisiert: Die Chancen, als Vizemeister in die Bezirksliga aufzusteigen, sind in diesem Jahr sehr gut. Das ist eine gute Nachricht für den Kreis Sieg, in dessen A-Liga ein Meisterzweikampf zwischen dem SV Bergheim (58 Punkte) und den Sportfreunden Troisdorf (56 Punkte) entbrannt ist. Halten beide Teams im Endspurt das Niveau, werden beide aufsteigen.

SF Troisdorf bei den Form-Königen der Liga

So., 10.05.2026, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
13:15

Gerade für die SF Troisdorf als aktuellen Zweiten ist der Quotient und damit jeder einzelne Zähler in den verbleibenden Spielen wichtig. Das Problem für dieses Unterfangen am Wochenende: Mit dem FSV Neunkirchen-Seelscheid II wartet das formstärkste Team der Liga. Der Bezirksliga-Absteiger hat aus seinen vergangenen fünf Spielen 13 Punkte geholt. Auf dem Weg zum Aufstieg oder gar zur Meisterschaft – auch die ist bei nur zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Bergheim definitiv noch drin – müssen die Sportfreunde aber natürlich auch solche Kaliber aus dem Weg räumen.

Mehr als nur ein Vorspiel der Reserven

So., 10.05.2026, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
12:30

Gleichzeitig gibt es im Keller ein spezielles Duell: Der Letzte trifft auf den Vorletzten, der TuS Oberpleis II trifft auf den 1. FC Niederkassel II. Wer jetzt aber glaubt, dass es im diesen Duell um nicht viel geht, da ja mehr als nur zwei Mannschaften absteigen, der hat sich gewaltig geirrt. Seit dem vergangenen Spieltag geht es enorm eng zu. Der Abstand von Oberpleis zum rettenden Ufer beträgt zwei Punkte, der von Niederkassel nur einen. Interessant: Nach dem Spiel der Reserven treffen in Niederkassel die beiden ersten Mannschaften im Bezirksliga-Topspiel aufeinander.

Die weiteren Spiele des 26. Spieltags

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
15:00

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So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
15:15

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
15:00

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So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
15:15

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So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
15:15

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So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
15:15

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