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Spielvorbericht
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SF Troisdorf: Vizemeister-Aufstieg in Sicht - Team der Stunde kommt
Kreisliga A Sieg: Die Aussichten auf einen Aufsteiger als Vizemeister im Kreis Sieg sind gut. Dafür braucht es aber weiter Punkte - für die Sportfreunde Troisdorf gegen eines der formstärksten Teams der Liga.
von Niklas Bien · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Troisdorf sind auf Aufstiegskurs - aber wie? – Foto: stefan.hahne@web.de
Gerade für die SF Troisdorf als aktuellen Zweiten ist der Quotient und damit jeder einzelne Zähler in den verbleibenden Spielen wichtig. Das Problem für dieses Unterfangen am Wochenende: Mit dem FSV Neunkirchen-Seelscheid II wartet das formstärkste Team der Liga. Der Bezirksliga-Absteiger hat aus seinen vergangenen fünf Spielen 13 Punkte geholt. Auf dem Weg zum Aufstieg oder gar zur Meisterschaft – auch die ist bei nur zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Bergheim definitiv noch drin – müssen die Sportfreunde aber natürlich auch solche Kaliber aus dem Weg räumen.