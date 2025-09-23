SF Troisdorf siegen im Top-Spiel - TSV Wolsdorf an der Spitze

Der 1. FC Spich II ist nach seiner starken Vorsaison einer der großen Aufstiegsaspiranten. Nach drei Spieltagen sah es so aus, als könne sich der Vorjahres-Vizemeister direkt einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Die Sportfreunde Troisdorf hatten im direkten Duell allerdings was dagegen - die Situation an der Spitze sieht so nach dem vierten Spieltag schon deutlich interessanter aus. Es gibt einen neuen Tabellenführer und mit dem SV Bergheim auch einen neuen Tabellenzweiten.
SV Bergheim 1937 – SV Umutspor Troisdorf 2:1
SV Bergheim 1937: Mert Ates, Justin Heitzer (69. Vedat Nura), Serhildan Hannan, Stefan Bach, Jonas Christian Lülsdorf, Tim Sterzenbach, Francesco Cordella (46. Hanif Tchazodi), Daniel Mbungu Masaka (76. Armend Kastrati), Luigi Louie Rama (69. Tim Kitz), Cedric Pirotte (85. Damian Burski), Florent Muja - Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Yuri Medina Moutaqi (84. Castello de Sousa Barroso), Haadi Mampuya Maloko, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi (56. Samim Faiz), Firat Arslan, Abdülhaluk Karakas, Benny Takula, Usama Bouskouchi (60. Lyes Nadri), Umutcan Akyurt (68. Emre Cinar), Clinton Mampuya - Trainer: Natale Giarrizzo - Trainer: Levent Budak
Schiedsrichter: Oliver Kindsvater - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Daniel Mbungu Masaka (6.), 1:1 Clinton Mampuya (44.), 2:1 Cedric Pirotte (72.)
Rot: Luigi Louie Rama (95./SV Bergheim 1937/)
Rot: Clinton Mampuya (95./SV Umutspor Troisdorf/)
Türkischer FC Inter Troisdorf – SV Rot Weiß Hütte 4:3
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Shah Fahad Momand (67. Konstantinos Karkalis), Jonut Filimon, Dennis Birkenkamp, Liviu-Ionut Georgescu, Burak Kir, Yusuf Ari (53. Taylan Turhan), Sinan Nadaroglu, Enes Aslan (70. David Adotevi), Elias Terchoune, Kamil Süslü - Trainer: Gökhan Colak
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Christoph Meurer (62. Felipe Lepore), Nils Hensellek, Özgün Ceylan (47. Cele Tamfutu), Claudio Cardillo, Blerton Ademi (75. Elvis Husic), Kent Hensellek (22. Daniel Lasco), Blendon Bajrami, Moritz Schamaun (70. Enes Gashi), Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Almir Hajdarovic
Tore: 1:0 Sinan Nadaroglu (1.), 2:0 Elias Terchoune (7.), 2:1 Kent Hensellek (15.), 2:2 Blerton Ademi (34.), 3:2 Taylan Turhan (62.), 3:3 Nils Hensellek (64.), 4:3 Elias Terchoune (85.)
SV Allner-Bödingen – TuS Birk 2:2
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Kilian Sieling (60. Oskar Sund), Julian Rupprath, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Philipp Klug (46. Thomas Röhrl), Max Baumgarten, Nick Stöcker (60. Lars Leo Lukas), Victor Diehl, Kamil Szyfko (68. Simon Hipke), Edin Arnautovic (71. Lennart Lukas) - Trainer: Marcos Rieck - Trainer: Sascha Harnischmacher
TuS Birk: Christian Malter, Nils Frank Bökert, Thomas Frank Hildebrand (61. Jesper Nicolas Dumont), Christoph Francois Kever, Alex Limbach, Leon Bartke (75. Jonas Müller), Ben Oberscheid (90. Rudi Fikisi), Leonard Schwamborn (33. Niklas Meyer), Oliver Becker (90. Lukas Amaral Costa), Florian Fischer, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet - Trainer: Michael Löder
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jascha Elias Welke (6.), 0:2 Oliver Becker (18.), 1:2 Jonas Stoffer (80. Foulelfmeter), 2:2 Lennart Lukas (82.)
TuS 05 Oberpleis II – TuS Mondorf 1920 II 2:3
TuS 05 Oberpleis II: Kyrylo Yentts, Maxim Reiser, Akin Sener, Christian Saßenbach (75. Christoph Rödl), Musa Buda (80. Niklas Tropartz), Jan Starke, Jan Böttcher, Joshua Kürten, Michael Wasserheß, Jean Sebastian Barbaran Castillo, Daniel Pilger (46. Moussa Soumah) (80. Can Thelen) - Trainer: Tim Görgens
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Gino Lauriola, Maximilian Drews, Olivier Sebudandi, Noah Wagner, Fabian Beck, Darren Boyles, Lukas Gontrum, Daniel Seiffert (69. Nicolas Pentazidis), Andrés Gallego-Costa (46. Rachid Eckert), Eric-Noah Langenfeld (65. Clemens Loke) - Trainer: Nico Werner - Trainer: Fabian Hinrichsen
Schiedsrichter: Falco Mindel - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jan Böttcher (11.), 2:0 Akin Sener (44.), 2:1 Rachid Eckert (50.), 2:2 Nicolas Pentazidis (81.), 2:3 Noah Wagner (90.)
1. FC Niederkassel II – SV Fortuna Müllekoven 3:3
1. FC Niederkassel II: Leon Mutavdzic, Vasileios Kalouris (77. Marvin Jeitner), Louis Müßner (92. Constantin Jan Petrautzki), Felix Schäven, Pascal Reinartz, Andre Goldmann, Jonas Gerhold, Berkay Dogu, Levent Sahin, Dennis Paul (84. Luis Psillakis), Gabriel Schuten (74. Adam Contich) - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jan Pellkofer (45. Marlon Zschau), Timur Yunusov, Ahmet Öztürk, Mert Demir, Alessandro Ciocca, Mark Bruns (84. Patric Saur), Besmir Simnica, Timur Tolga Sucuoglu (61. Yannick Vomfell), Fabio Klose, Edon Klinaku (90. Frederik Kuhnert) - Trainer: Ahmet Cansiz
Schiedsrichter: Julian Mennemann
Tore: 0:1 Besmir Simnica (13.), 1:1 Jonas Gerhold (15.), 1:2 Mark Bruns (40.), 2:2 Gabriel Schuten (45.+3), 2:3 Fabio Klose (49.), 3:3 Adam Contich (90.+8)
FC Kosova Sankt Augustin – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 1:3
FC Kosova Sankt Augustin: Eduardo Giuseppe Martins Duarte Pusterla, Muhamet Thaqi (61. Jakup Kameri), Veton Popova, Almir Delijaj, Luan Qestaj (68. Endrit Musliu), Dardan Delijaj, Egzon Ademi, Nexhbedin Qestaj, Flamur Zekaj (80. Behar Haxha), Leonid Saliuki, Leonard Gllozhnja (59. Bujar Delijaj) - Trainer: Behar Prenku
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Lorenz Daus, Brendon Nurqaj, Hendric Schmitz, Malte Groß, Robin Bäumgen (63. Pascal Jungbluth), Niclas Fischer, Tim Abdellah Brungs (89. Jan Hagenlocher), Jan Leyerer, Leon Dagge, Janis Fischer (83. Constantin Harth) - Trainer: Arne Behrend - Trainer: Marvin Müller
Schiedsrichter: Luca Betten (Königswinter )
Tore: 0:1 Tim Abdellah Brungs (3.), 1:1 Dardan Delijaj (8.), 1:2 Janis Fischer (63.), 1:3 Brendon Nurqaj (66.)
