SF Troisdorf patzen beim Schlusslicht - Weg frei für SV Bergheim

Dieser 24. Spieltag könnte rückblickend der entscheidende Moment im Meisterkampf der Kreisliga A Sieg gewesen sein: Völlig unerwartet verlieren die Sportfreunde Troisdorf beim Tabellenletzten, dem 1. FC Niederkassel II. Damit ist der SV Bergheim an der Spitze auf vier Punkte enteilt – und Niederkassel hat sich selbst im Abstiegskampf wiederbelebt.
TuS Winterscheid – TuS Mondorf 1920 II 2:4
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Marc Klein, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Jan Luca Fischer, Dominik Bursch (65. Ole Stegemann), Michael Fischer, Sascha Seifert, Gunnar Pütz, Patrick Fedder (75. Kai Heilmann), Marco Preuss (70. Marvin Reitz) - Co-Trainer: Sascha Boese
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Gino Lauriola (71. Alexander Böthling), Lukas Gontrum, Andrés Gallego-Costa, Osayomwanbor Edogiawere, Jonas Winter, Noah Wagner, Fabian Beck, Moritz Wunder, Maximilian Drews, Gabriel Morais - Trainer: Fabian Hinrichsen
Schiedsrichter: Philipp Bien
Tore: 0:1 Noah Wagner (3.), 1:1 Michael Fischer (34.), 1:2 Osayomwanbor Edogiawere (48.), 1:3 Noah Wagner (51.), 2:3 Sascha Seifert (78.), 2:4 Fabian Beck (90.+4)
Rot: Osayomwanbor Edogiawere (87./TuS Mondorf 1920 II/)
SV Fortuna Müllekoven – SV Rot Weiß Hütte 5:3
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jasper Minor, Jan Pellkofer (83. Alessandro Ciocca), Timur Yunusov, Yannick Vomfell, Moritz Zschau (67. Timur Tolga Sucuoglu), Marco Nolden, Besmir Simnica, Daniel Verstrepen (46. Armend Kastrati), Fabio Klose (83. Hüseyin Türker), Argjend Shabani (83. Zakariae Bourassi) - Trainer: Ahmet Cansiz - spielender Co-Trainer: Berat Can
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Özgün Ceylan (77. Besnik Kurteshi), Bilal Zariouh, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi, Kent Hensellek (72. Damian Burski), Felipe Lepore, Moritz Schamaun, Selimcan Taskin, Zakaria Makkaouri (70. Selimcan Taskin), Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic
Schiedsrichter: Luca Betten (Königswinter )
Tore: 1:0 Besmir Simnica (16.), 1:1 Ivan Ramiro Trejo (43.), 2:1 Armend Kastrati (47.), 3:2 Armend Kastrati (55.), 3:2 Ivan Ramiro Trejo (56.), 3:3 Blerton Ademi (62.), 4:3 Argjend Shabani (64.), 5:3 Yannick Vomfell (79.)
Türkischer FC Inter Troisdorf – 1. FC Spich II 1:1
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman (63. Shah Fahad Momand), Liviu-Ionut Georgescu, Mahmut Can Yildiz (86. Ahmet Öztürk), David Adotevi, Alp-Eren Dogan (72. Murat Ekizoglu), Mert Demir, Yusuf Ari (63. Mihaita Georgian Stefan), Enes Aslan, Selam Mese (72. Emre Cinar), Deni Dapo - Trainer: Abdulwahab Albira
1. FC Spich II: Niklas Schröer, Tom Neelen, Marlon Kievernagel, Maxim Rene Becker, Mattis Feldmann, Fabian Retter, Fabio Grün (79. Samuel Velez Moreno), Pascal Vilain, Simon Ustjanskij, Amir Kukavica, Manuel Jäger - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
Schiedsrichter: Thorsten Filthaut
Tore: 1:0 Liviu-Ionut Georgescu (14.), 1:1 Manuel Jäger (30.)
SV Bergheim 1937 – SV Allner-Bödingen 6:0
SV Bergheim 1937: Robin Emmerich, Justin Heitzer, Serhildan Hannan, Christian T. Müller (46. Vedat Nura), Hanif Tchazodi (65. Stefan Bach), Jonas Christian Lülsdorf, Bediss Messaoud (77. Denny Koller), Kastriot Kajtazi, Luigi Louie Rama (74. Tim Kitz), Cedric Pirotte, Florent Muja (58. Arber Jelliqi) - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Julian Rupprath, Ben Blumenthal (58. Daniel Grutza), Max Baumgarten, Joshua Goebel (61. Simon Hipke), Victor Diehl (67. Lennart Lukas), Kamil Szyfko, Ali Secen, Fabian Koch, Kalifa Keita, Tjade Baumer (67. Nick Stöcker) - Trainer: Sascha Harnischmacher
Schiedsrichter: Cedric Kaya Atalay
Tore: 1:0 Bediss Messaoud (8.), 2:0 Florent Muja (14.), 3:0 Kastriot Kajtazi (27.), 4:0 Luigi Louie Rama (41.), 5:0 Cedric Pirotte (51.), 6:0 Cedric Pirotte (76.)
TSV 06 Wolsdorf – TuS 05 Oberpleis II 1:0
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Lukas Himmrich, Florian Holschbach, Lucas Relvas Galveia, Tim Schellenbach, Ben Bohnau, Antonio Heinz, Philipp Herschel, Luc Pullem (81. Robert Barisic), Felix Hauck (68. Yannick Haas) - Trainer: Timo Leo
TuS 05 Oberpleis II: Kai Starke, Maxim Reiser, Akin Sener, Masakazu Hara (86. Christian Saßenbach), Tino Seiffert, Jan Böttcher (80. Jan Starke), Michael Wasserheß, Christoph Rödl (30. Leonard Zensen), Paul Berner, Daniel Pilger (46. Can Thelen), Mehmet Hanefi Öcal (70. Souleymane Toure) - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Florian Klein - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ben Bohnau (87.)
FC Kosova Sankt Augustin – TuS Birk 4:5
FC Kosova Sankt Augustin: Haki Behrami, Muhamet Thaqi (62. Erblin Berisha), Egzon Ademi, Sebahattin Berke Özen, Armend Dauti, Ymer Misini, Dardan Cerkini (82. Enver Hoti), Lindit Gashi, Dardan Delijaj, Leonid Saliuki (75. Alvin Morina), Elvin Dobreva (62. Altrin Gollubovci) - Trainer: Behar Prenku
TuS Birk: Niklas Rosenstein (45. Christian Malter), Christoph De Vries, Nils Frank Bökert (54. Thomas Frank Hildebrand), Christoph Francois Kever, Rene Ronko Kiesewetter, Leon Bartke, Samuel Patricio Hou (62. Maximilian Schiffler), Ben Oberscheid (67. Leonard Schwamborn) (85. Elmo Lengner), Niklas Meyer, Florian Fischer, Jascha Elias Welke - Trainer: Sebastian Hunjet
Schiedsrichter: Andreas Penner
Tore: 1:0 Elvin Dobreva (4.), 1:1 Jascha Elias Welke (7.), 1:2 Florian Fischer (13.), 2:2 Dardan Delijaj (17.), 3:2 Dardan Cerkini (45.), 4:2 Dardan Delijaj (48.), 4:3 Florian Fischer (56.), 4:4 Jascha Elias Welke (77.), 4:5 Florian Fischer (79.)
