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SF Troisdorf jagen SV Bergheim - Vorsicht vor Torjäger Nadaroglu
Kreisliga A Sieg: Die Sportfreunde Troisdorf treffen am Wochenende auf den TFC Inter Troisdorf und seinen Toptorjäger Sinan Nadaroglu. Der 20-Jährige wurde bei den Sportfreunden ausgebildet.
von Niklas Bien · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Sinan Nadaroglu führt die Torjägerliste der Kreisliga A Sieg an – Foto: stefan.hahne@web.de
18 Tore und zehn Vorlagen in 19 Spielen – das sind Zahlen, die der Tabellenzweite Sportfreunde Troisdorf mit Sicherheit auch gerne in seinem Kader hätte. Sinan Nadaroglu entschied sich nach der Jugend im Jahr 2024 aber für den Schritt zum TFC Inter Troisdorf. Dort ist der 20-Jährige in dieser Spielzeit kaum zu stoppen. Am Sonntag trifft er auf seinen Ex-Verein.
Sportfreunde Troisdorf gegen den TFC Inter und Nadaroglu
Die Sportfreunde waren die vergangenen Monate durchgehend Spitzenreiter, musste ihre Position in der vergangenen Woche aber an den SV Bergheim abtreten. Um zurück an die Spitze zu kommen, braucht es Punkte. Das dürfte gegen den TFC Inter aber gar nicht so leicht werden. Der Aufsteiger von 2024 spielt erneut eine richtig gute Runde und hat mit Nadaroglu die Torgefahr in Person im Kader. Die gute Nachricht für den Tabellenzweiten: Beim 2:1-Erfolg im Hinspiel gelang dem ehemaligen Jugendspieler der Sportfreunde kein Treffer.
Formstarkes SV Umutspor braucht den Befreiungsschlag
Derweil kämpft ein weiteres Team aus Troisdorf um den Klassenerhalt: Der SV Umutspor ist mit 17 Punkten auf Rang 13 und muss am Wochenende beim TSV Wolsdorf ran. Der TSV hat sich längst ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt, Umutspor in den vergangenen Wochen aber gezeigt, wie gefährlich es sein kann.