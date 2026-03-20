 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SF Troisdorf jagen SV Bergheim - Vorsicht vor Torjäger Nadaroglu

Kreisliga A Sieg: Die Sportfreunde Troisdorf treffen am Wochenende auf den TFC Inter Troisdorf und seinen Toptorjäger Sinan Nadaroglu. Der 20-Jährige wurde bei den Sportfreunden ausgebildet.

von Niklas Bien · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Sinan Nadaroglu führt die Torjägerliste der Kreisliga A Sieg an
Sinan Nadaroglu führt die Torjägerliste der Kreisliga A Sieg an – Foto: stefan.hahne@web.de

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18 Tore und zehn Vorlagen in 19 Spielen – das sind Zahlen, die der Tabellenzweite Sportfreunde Troisdorf mit Sicherheit auch gerne in seinem Kader hätte. Sinan Nadaroglu entschied sich nach der Jugend im Jahr 2024 aber für den Schritt zum TFC Inter Troisdorf. Dort ist der 20-Jährige in dieser Spielzeit kaum zu stoppen. Am Sonntag trifft er auf seinen Ex-Verein.

Sportfreunde Troisdorf gegen den TFC Inter und Nadaroglu

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
15:15

Die Sportfreunde waren die vergangenen Monate durchgehend Spitzenreiter, musste ihre Position in der vergangenen Woche aber an den SV Bergheim abtreten. Um zurück an die Spitze zu kommen, braucht es Punkte. Das dürfte gegen den TFC Inter aber gar nicht so leicht werden. Der Aufsteiger von 2024 spielt erneut eine richtig gute Runde und hat mit Nadaroglu die Torgefahr in Person im Kader. Die gute Nachricht für den Tabellenzweiten: Beim 2:1-Erfolg im Hinspiel gelang dem ehemaligen Jugendspieler der Sportfreunde kein Treffer.

Formstarkes SV Umutspor braucht den Befreiungsschlag

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
15:15

Derweil kämpft ein weiteres Team aus Troisdorf um den Klassenerhalt: Der SV Umutspor ist mit 17 Punkten auf Rang 13 und muss am Wochenende beim TSV Wolsdorf ran. Der TSV hat sich längst ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt, Umutspor in den vergangenen Wochen aber gezeigt, wie gefährlich es sein kann.

Die weiteren Spiele des 20. Spieltags

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
15:15

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
15:00

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So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
15:15

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So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
12:30

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Gestern, 20:00 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
2
2
Abpfiff

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So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
13:00

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