SF Troisdorf jagen SV Bergheim - Vorsicht vor Torjäger Nadaroglu

Formstarkes SV Umutspor braucht den Befreiungsschlag

Die Sportfreunde waren die vergangenen Monate durchgehend Spitzenreiter, musste ihre Position in der vergangenen Woche aber an den SV Bergheim abtreten. Um zurück an die Spitze zu kommen, braucht es Punkte. Das dürfte gegen den TFC Inter aber gar nicht so leicht werden. Der Aufsteiger von 2024 spielt erneut eine richtig gute Runde und hat mit Nadaroglu die Torgefahr in Person im Kader. Die gute Nachricht für den Tabellenzweiten: Beim 2:1-Erfolg im Hinspiel gelang dem ehemaligen Jugendspieler der Sportfreunde kein Treffer.