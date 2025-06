SF Siegen: Zwei U19-Talente aus der DFB-Nachwuchsliga erhalten Chance

In allen 14 Partien standen Defensivmann Tom Gutsch und Keeper Fynn Schneider in der Startelf. Beide nimmt SFS-Coach Thorsten Nehrbauer nun in den Kader der 1. Mannschaft auf. Während sich Gutsch auf der IV-Position gegen gestandene Konkurrenten wie Florian Mayer oder Jubes Ticha durchsetzen möchte, ist für Schneider die Situation klar. Hinter dem bisherigen Stammkeeper Leon Klußmann und Neuzugang Justin Ospelt wird er sich als Nr. 3 einreihen. Die bisherige Nr. 3 Mateo Drljo steht vor dem Abflug und erhofft sich einen Vertrag beim Südwest-Regionalligisten SGV Freiberg.

Nachdem die Siegerländer Talente im vergangenen Winter als Tabellenführer der Westfalenliga ins deutsche U19-Oberhaus aufsteigen durften, wäre in der sog. Liga B - gleichzusetzen mit einer Abstiegsrunde - beinahe der Klassenerhalt gelungen. Am Ende fehlte nur ein Punkt, um dem nächsten U19-Jahrgang ab Sommer ein weiteres Jahr in der DFB-Nachwuchsliga zu bescheren.

„Fynn hat schon häufiger mit den Herren trainiert und war auch Teil des Trainingslagers. Er ist ein sehr talentierter Keeper, der den Platz hinter Justin und Leon einnehmen wird. Wir wollen ihn durch das Training bei den Herren und weitere Einsätze in der U19 weiterentwickeln. Tom hat eine gute Runde in der U19 gespielt und bringt sowohl Talent als auch die nötige Mentalität und Disziplin mit. Wir sehen das Potenzial in den Jungs und freuen uns, weiter mit ihnen zu arbeiten", erklärt Nehrbauer die Personalien.

Für Gutsch könnte sich die Konkurrenz-Situation noch erhöhen. Der gelernte Innenverteidiger Paul Polauke (25), der in den vergangenen vier Jahren für die Stuttgarter Kickers aktiv war, ist aktuell als Testspieler dabei. „Fußballerisch weiß ich, dass er ein richtig Guter ist, aber mir ist es wichtig, ihn auch menschlich kennenzulernen. Nach drei Tagen können wir bessere Entscheidungen treffen“, sagt Nehrbauer in der Lokalpresse "Siegener Zeitung" über den 1,90-Meter-Mann, der im Nachwuchs der SGV Freiberg und des FC Ingolstadt ausgebildet wurde und in seiner Vita 43 Einsätze in der Regionalliga Südwest stehen hat.