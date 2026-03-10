SF Siegen und TuS Ferndorf sammeln Tore für den guten Zweck von Isaija Zecevic · Heute, 15:03 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Siegen unterstützen die Caritas-Aktion. – Foto: Sportfreunde Siegen

Die Sportfreunde Siegen engagieren sich laut eigenen Angaben gemeinsam mit dem heimischen Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf für den guten Zweck. Zusammen unterstützen die beiden Vereine das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes in Südwestfalen mit einer besonderen Spendenaktion. Das Prinzip der sogenannten Torwurf-Schuss-Aktion ist schnell erklärt: Für jedes Heimspieltor können die Sportfans beider Vereine eine Spende für den guten Zweck leisten und so das Beratungszentrum unterstützen. Die Einrichtung hilft Kindern und Jugendlichen, deren Eltern lebensbedrohlich erkrankt sind, und ist dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Gleichzeitig verbindet die Aktion Handball und Fußball in der Region und bietet allen Fans die Möglichkeit, sich direkt einzubringen. Der Startschuss fiel am 25. Februar beim Heimspiel des TuS Ferndorf gegen den HC Oppenweiler/Backnang. Die Ferndorfer gewannen die Partie mit 28:23 – und legten damit mit 28 Heimspieltoren den Grundstein für die Spendenaktion. Am Freitag, 13. März, folgt nun der zweite Höhepunkt der Aktion. Dann wollen die Sportfreunde Siegen im Regionalligaspiel gegen den Wuppertaler SV im Leimbachstadion punkten – und gleichzeitig weitere Tore für den guten Zweck erzielen. Die 28 Heimspieltore der Handballer werden dabei mit den Treffern des Regionalligisten addiert und anschließend in eine Spende umgewandelt. Die Höhe der Spende bestimmt jeder Unterstützer selbst.