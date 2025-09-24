SF Siegen und Fortuna Köln gewinnen, WSV, Gütersloh & Bocholt jubeln

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 10. Spieltag der Regionalliga West und rechnet am Donnerstag mit einem knappen Erfolg des 1. FC Bocholt in Velbert. Außerdem bleiben die Sportfreunde Siegen vor Fortuna Köln Tabellenführer, wohingegen RW Oberhausen nur remis spielt, aber der Wuppertaler SV jubeln darf.

Erst gewinnt Bocholt, dann die Sportfreunde Siegen

Irgendwann wird die SSVg Velbert ihr erstes Saisonspiel gewinnen, doch ist das schon gegen den 1. FC Bocholt der Fall? Der FCB dürfte seine Ergebniskrise mit dem 1:1 bei Fortuna Köln (Gegentor tief in der Nachspielzeit) und dem 4:1 gegen die Sportfreunde Lotte beendet haben, allerdings steht der FCB auswärts auf einem Abstiegsplatz. Tipp: Trotz des Abstiegsplatzes in der Auswärtstabelle setzt sich Bocholt beim Schlusslicht durch und gewinnt 2:1.

Morgen, 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen VfL Bochum VfL Bochum II

Im Rennen um Platz eins legt Tabellenführer Sportfreunde Siegen am Freitag gegen den Mit-Aufsteiger VfL Bochum U21 vor. Beide Klubs spielten gemeinsam in der Oberliga Westfalen, absolvieren bislang aber eine Saison, die kaum unterschiedlicher sein könnte, denn Bochum II ist Vorletzter. In der vergangenen Saison gab es ein 1:1 und einen 3:1-Erfolg der Siegener. Tipp: Es spricht sehr wenig für einen Auswärtssieg des VfL Bochum II, deshalb bleibt Siegen nach einem 2:0 Tabellenführer der Regionalliga West. Düsseldorf ärgert Schalke, Fortuna Köln zu stark für Rödinghausen

Der 3:1-Sieg beim FC Gütersloh hat mal wieder das Potenzial des FC Schalke 04 U23 unter Beweis gestellt, Platz drei spricht eine klare Sprache. Der Lauf von Fortuna Düsseldorfs U23 ist zuletzt abgekühlt, wenngleich gegen den BVB nicht viel fehlte. Tipp: Die Düsseldorfer können Schalke ärgern und entführen beim 1:1 einen Punkt.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen SC Fortuna Köln Fortuna Köln

Wechselhaft bleiben die Leistungen des SV Rödinghausen, der nur wegen des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz steht. Ein Sieg gegen Fortuna Köln wirkt daher wenig wahrscheinlich, dass die Südstädter liefern ab und nehmen auch nominell leichtere Gegner sehr ernst, wie beim 5:0 gegen Velbert deutlich wurde. Tipp: Fortuna Köln gewinnt mit 3:0 in Rödinghausen und bleibt an Siegen dran. WSV jubelt, Nullnummer in Wiedenbrück, torreicher Sieg für Gütersloh

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte SF Lotte Wuppertaler SV Wuppertaler SV

Was für Rödinghausen gilt, trifft auch auf die Sportfreunde Lotte zu, denen aber vor dieser Saison mehr zugetraut wurde. Ende August gab es den letzten Liga-Sieg, das 0:0 in Siegen in der Vorwoche war allerdings auch nicht verkehrt. Gegen die hat aber auch der Wuppertaler SV gepunktet, nachdem es ein 1:6 in Paderborn gab. Tabellarisch rangiert der WSV hinter Lotte. Tipp: Der Wuppertaler SV verkürzt den Rückstand auf die Sportfreunde Lotte und gewinnt knapp mit 1:0.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück RW Oberhausen RW Oberhausen

Den kleinen Lauf von Rot-Weiß Oberhausen bremste der 1. FC Köln II mit 2:1 aus. RWO bleibt im unteren Drittel und muss daher das Spiel beim SC Wiedenbrück als Abstiegsduell ansehen, denn die Ostwestfalen können mit RWO gleichziehen. Tipp: Nach einem 0:0 bleibt die Lage bei beiden Teams ausbaufähig.

Die beiden Pleiten gegen Dortmund II und Schalke II haben dem FC Gütersloh die Chance auf Rang eins gekostet. Der Vizemeister muss das Ruder schnell wieder rumreißen, am besten schon in Köln. Die Geißböcke tankten wie erwähnt Selbstvertrauen und haben zwei der vergangenen drei Spiele gegen den FCG gewonnen. Tipp: Gütersloh will oben dranbleiben und setzt sich mit 4:2 in der Domstadt durch. BVB knackt Bonn, Gladbach-Misere geht weiter

Borussia Dortmunds U23 kann sich gegen den Bonner SC endgültig im vorderen Drittel festsetzen, vorausgesetzt es gelingt ein Heimsieg. Der BSC feierte gegen Rödinghausen seinen zweiten Saisonsieg und würde sicherlich einen Punkt in Dortmund unterschreiben. Tipp: Der BSC kann die Dortmunder lange ausbremsen, aber der Druck der Hausherren wird in der Schlussphase derart groß, dass erneut Joker Arne Wessels den BVB jubeln lässt - Borussia Dortmund U23 gewinnt 1:0.

Mo., 29.09.2025, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II Borussia Mönchengladbach Borussia MG II