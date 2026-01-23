Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
In der vergangenen Saison standen sich Siegen und Bamenohl in der Oberliga gegenüber. – Foto: Matthias Reinhardt
SF Siegen: "Turnier" mit Steinbach-Haiger und Oberligist Finn/Bam
Der Pflichtspielauftakt im Siegener Leimbachstadion fällt aus.
Die beiden Kontrahenten wollten selbst ein 90-minütiges Testspiel in Steinbach austragen. Dies musste witterungsbedingt jedoch ebenfalls abgesagt werden, so dass sich die drei Mannschaften nun in drei 60-Minuten-Spielen im Siegenia-Aubi Sportpark in 57234 Wilnsdorf auf Kunstrasen gegenüberstehen werden.
Siegen und Finnentrop/Bamenohl wollten kürzlich eh ein Testspiel austragen, das aber ausfiel, da die Siegerländer ihr Trainingslager in der Türkei kurzfristig verlängerten.