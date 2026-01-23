SF Siegen: "Turnier" mit Steinbach-Haiger und Oberligist Finn/Bam

Anstatt zuhause gegen Borussia Dortmund II anzutreten, werden sich die Sportfreunde Siegen am Samstag in einem kleinen "Turnier" mit Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger und Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl messen.

Die beiden Kontrahenten wollten selbst ein 90-minütiges Testspiel in Steinbach austragen. Dies musste witterungsbedingt jedoch ebenfalls abgesagt werden, so dass sich die drei Mannschaften nun in drei 60-Minuten-Spielen im Siegenia-Aubi Sportpark in 57234 Wilnsdorf auf Kunstrasen gegenüberstehen werden.

Siegen und Finnentrop/Bamenohl wollten kürzlich eh ein Testspiel austragen, das aber ausfiel, da die Siegerländer ihr Trainingslager in der Türkei kurzfristig verlängerten.