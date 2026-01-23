 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
In der vergangenen Saison standen sich Siegen und Bamenohl in der Oberliga gegenüber.
In der vergangenen Saison standen sich Siegen und Bamenohl in der Oberliga gegenüber. – Foto: Matthias Reinhardt

SF Siegen: "Turnier" mit Steinbach-Haiger und Oberligist Finn/Bam

Der Pflichtspielauftakt im Siegener Leimbachstadion fällt aus.

Anstatt zuhause gegen Borussia Dortmund II anzutreten, werden sich die Sportfreunde Siegen am Samstag in einem kleinen "Turnier" mit Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger und Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl messen.

Die beiden Kontrahenten wollten selbst ein 90-minütiges Testspiel in Steinbach austragen. Dies musste witterungsbedingt jedoch ebenfalls abgesagt werden, so dass sich die drei Mannschaften nun in drei 60-Minuten-Spielen im Siegenia-Aubi Sportpark in 57234 Wilnsdorf auf Kunstrasen gegenüberstehen werden.

Siegen und Finnentrop/Bamenohl wollten kürzlich eh ein Testspiel austragen, das aber ausfiel, da die Siegerländer ihr Trainingslager in der Türkei kurzfristig verlängerten.

Morgen, 12:45 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
12:45live

Morgen, 14:15 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:15live

Morgen, 15:45 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:45

Aufrufe: 023.1.2026, 08:10 Uhr
redAutor