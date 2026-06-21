SF Siegen: Offensivverstärkung hat 278 Regionalliga-Partien absolviert

– Foto: Sportfreunde Siegen

Dacaj gehörte in Steinbach zuletzt zum absoluten Stammpersonal, in 33 Einsätzen in der Südwest-Staffel brachte Eros es auf 25 Scorerpunkte (neun Tore, 16 Assists) und avancierte damit zum Topscorer des Teams. Insgesamt bringt er es in Deutschlands Regionalligen auf satte 278 Einsätze, in denen er 49 Tore selbst erzielte und sagenhafte 80 Treffer vorbereitete. Der gebürtige Northeimer wurde bei Eintracht Braunschweig ausgebildet und schnupperte bei den Löwen bereits Zweitliga-Luft, darüber hinaus sammelte er im Dress der SV Elversberg 14 Einsätze in der 3. Liga - und neben der Meisterschaft mit den Saarländern eine Menge weiterer Pokale: Ganze vier Mal konnte Dacaj den Saarland-Pokal gewinnen, daneben reihen sich der Sieg des Westfalenpokals sowie je eine Meisterschaft in der Regionalliga West und Südwest. Platz 1 in der Regionalliga West gelang 2020 mit dem SV Rödinghausen, für den er zuletzt 2023/24 aktiv war, bevor der Wechsel nach Steinbach erfolgte.

„Mit Eros gewinnen wir einen absoluten Standardspezialisten“, sagt SFS-Sportdirektor Nico Michaty. „Er ist eine absolute Waffe am ruhenden Ball. Das hat uns in der letzten Saison ein bisschen gefehlt. Er hat einen echten Zauberfuß und kommt als Topscorer des TSV; es gab nicht viele Spieler, die in der Regionalliga Südwest mehr Scorerpunkte gesammelt haben.“ Neben sportlichen Aspekten unterstreicht Michaty außerdem die geografische Nähe und die Widerstandsfähigkeiten des Spielmachers: „Er kennt die Region durch seine Zeit in Steinbach bestens und muss nicht umziehen. Darüber hinaus war er in den letzten Jahren beständig auf einem hohen Fitnesslevel und hatte wenig mit Verletzungen zu kämpfen.“