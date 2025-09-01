– Foto: Marco Bader

SF Siegen: Noch ein Neuer - Stürmer lief schon gegen den FC Bayern auf Nicht nur die Defensive wird am "Deadline Day" im Siegerland verstärkt. Verlinkte Inhalte Regionalliga West SF Siegen Kevin Goden

Nach Jan-Luca Rumpf wechselt auch der letztjährige Teamkollege Kevin Goden von Alemannia Aachen zu den Sportfreunden Siegen. Der 26-Jährige besitzt die Erfahrung aus 59 Drittliga-Partien, die er neben Aachen bei Waldhof Mannheim, 1860 München und Eintracht Braunschweig gesammelt hat. Der gebürtige Bonner fand in der noch jungen Saison verletzungsbedingt bislang kaum Berücksichtigung und kam lediglich im Mittelrheinpokal zu einem Kurzeinsatz. Sein noch bis 2026 laufender Vertrag wurde beim Drittligisten aus Aachen einvernehmlich aufgelöst. Das Highlight seiner Karriere war sein erstes Seniorenjahr in der Bundesliga 2018/19 beim 1. FC Nürnberg. Bei fünf Einsätzen stand er unter anderem am 8. Dezember 2018 90 Minuten gegen den FC Bayern München mit Franck Ribery, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski auf dem Feld.

Georg: Ausnahmespieler zurück auf sein Leistungsniveau bringen Goden lernte das Fußballspielen in der Akademie des 1. FC Köln und machte sich über die Stationen 1860 München, Nürnberg und Braunschweig schnell einen bundesweiten Namen. Nach seinem Wechsel zum 1. FC Düren im Januar 2023 horchte dann nicht nur das Rheinland erneut auf: In 26 Ligapartien in der Regionalliga West sammelte Goden 22 Scorerpunkte (14 Tore, acht Assists). Es folgte der Wechsel zurück in Liga 3 nach Mannheim und schließlich ligaintern weiter an den Aachener Tivoli.

Der ehemalige U19-Nationalspieler kommt mit der Erfahrung aus fünf Bundesligaspielen, 59 Partien in der Dritten Liga und 41 Spielen in der Regionalliga zu den Sportfreunden, denen er nach seiner Genesung - Goden kuriert derzeit noch eine kleinere Blessur aus und wird SFS in rund zwei Wochen zur Verfügung stehen - mit seiner Wucht und Schnelligkeit auf dem Platz helfen soll. „Kevin ist mit seiner Dynamik und Athletik ein Ausnahmespieler für die Regionalliga. Es gilt nun, ihn nach seiner Verletzung behutsam aufzubauen und wieder auf sein Leistungsniveau zu bringen. Dann wird er uns einiges geben, was unser Kader in dieser Form noch nicht hat“, kommentiert SFS-Geschäftsführer Matthias Georg, „er war in meiner Zeit in Düren der Unterschiedsspieler mit einem wahnsinnigen Tempo.“ Goden selbst sagt nach dem Trocknen der Tinte: „Ich war überwältigt von dem Interesse aus Siegen. In sehr guten Gesprächen haben sowohl Thorsten Nehrbauer als auch Matthias Georg eine klare sportliche Linie aufgezeigt, hinter der ich voll und ganz stehe.“ Eigene Ziele stellt der Knipser völlig in den Hintergrund und die Mannschaft in den Fokus: „Ich hoffe auf Erfolg und Ertrag - mit der und für die Mannschaft, nicht für mich. Ich bin ein Teil der Elf und stelle mich in ihren Dienst“, führt die zukünftige Nummer 27 weiter aus.