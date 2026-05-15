SF Siegen krempelt Kader um - Einige Aufstiegshelden müssen gehen

Die Winter-Leihe Paul-Philipp Besong (Nr. 16) konnte nicht überzeugen. – Foto: Marco Bader

Rechtsverteidiger Malik Hodroj war in Abwesenheit des erst kürzlich nach einem Kreuzbandriss wieder genesenen Rikuhei Nabesaka in der Regionalliga zum Leistungsträger geworden. Nun steht fest, dass die Siegerländer den 22-Jährigen, der in der Aufstiegssaison keine große Rolle gespielt hat, trotz monatelanger Bemühungen nicht halten können.

Mit Jubes Ticha, Jannik Krämer, Andre Dej, Cagatay Kader und Georgios Mavroudis gehen fünf Stammspieler aus der Spielzeit 2024/25, als die souveräne Oberliga-Meisterschaft gelang.

Von den schon Drittliga-erfahrenen Leonhard von Schroetter (FSV Frankfurt) und Paul-Philipp Besong (SSV Ulm, im Winter ausgeliehen) hatten sich die Sportfreunde mehr erhofft, so dass sie ebenfalls nicht mehr im Leimbachstadion auflaufen werden.

Auf der Torhüterpositionen gehen Justin Ospelt und Fynn Schneider. Coach Boris Schommers setzt künftig weiter auf den 23-jährigen Marcel Johnen, der im Winter von Borussia Dortmund II gekommen war und auf Anhieb das Vertrauen erhielt. Für die Spielzeit 2026/27 werden zwei neue junge Keeper gesucht, die Johnen herausfordern sollen.