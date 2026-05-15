 2026-05-15T09:36:57.455Z

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SF Siegen krempelt Kader um - Einige Aufstiegshelden müssen gehen

Elf Abgänge! Die Siegerländer sortieren fleißig aus, verlieren aber auch ihren "Senkrechtstarter".

von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Die Winter-Leihe Paul-Philipp Besong (Nr. 16) konnte nicht überzeugen.
Die Winter-Leihe Paul-Philipp Besong (Nr. 16) konnte nicht überzeugen. – Foto: Marco Bader

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Regionalliga West
SF Siegen

Rechtsverteidiger Malik Hodroj war in Abwesenheit des erst kürzlich nach einem Kreuzbandriss wieder genesenen Rikuhei Nabesaka in der Regionalliga zum Leistungsträger geworden. Nun steht fest, dass die Siegerländer den 22-Jährigen, der in der Aufstiegssaison keine große Rolle gespielt hat, trotz monatelanger Bemühungen nicht halten können.

Mit Jubes Ticha, Jannik Krämer, Andre Dej, Cagatay Kader und Georgios Mavroudis gehen fünf Stammspieler aus der Spielzeit 2024/25, als die souveräne Oberliga-Meisterschaft gelang.

Von den schon Drittliga-erfahrenen Leonhard von Schroetter (FSV Frankfurt) und Paul-Philipp Besong (SSV Ulm, im Winter ausgeliehen) hatten sich die Sportfreunde mehr erhofft, so dass sie ebenfalls nicht mehr im Leimbachstadion auflaufen werden.

Auf der Torhüterpositionen gehen Justin Ospelt und Fynn Schneider. Coach Boris Schommers setzt künftig weiter auf den 23-jährigen Marcel Johnen, der im Winter von Borussia Dortmund II gekommen war und auf Anhieb das Vertrauen erhielt. Für die Spielzeit 2026/27 werden zwei neue junge Keeper gesucht, die Johnen herausfordern sollen.

Nach derzeitigem Stand bleiben 17 Spieler aus dem aktuellen Kader. Zudem kehren wohl Josue Santo (Wuppertaler SV) und Hassan El Chaabi (FC Gießen) nach ihren Leihen zurück. Der ebenfalls ausgeliehene Levin D’Aloia bleibt dagegen dauerhaft beim Wesfalenligisten TuS Erndtebrück.

Kader 2026/27 (Stand 15. Mai 2026):

Tor: Marcel Johnen
Abwehr: Jan-Luca Rumpf, Florian Mayer, Tom Gutsch, David Kammerbauer, Melih Sayin, Rikuhei Nabesaka
Mittelfeld: Dennis Brock, Hamza Saghiri, Jannik Krämer, Leon Pursian, Hassan El Chaabi
Angriff: Kevin Goden, Arif Güclü, Dustin Willms, Ömer Tokac, Elsamed Ramaj, Shaibou Oubeyapwa, Josue Santo