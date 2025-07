SF Siegen: Innenverteidiger der Stuttgarter Kickers hat unterschrieben

Mit Hochdruck arbeiten die Siegerländer daran, die freien Planstellen mit erfahrenen Kräften zu besetzen. Paul Polauke, der sich bereits seit dem Trainingsauftakt am 23. Juni bei der Mannschaft befindet, hat einen Vertrag für die anstehende Spielzeit unterschrieben. Der 25-jährige Innenverteidiger war die vergangenen vier Jahre Leistungsträger bei den Stuttgarter Kickers, mit denen er im Sommer 2023 in die Regionalliga Südwest aufgestiegen war. Polauke ist der externe Sommer-Neuzugang Nr. 9.

Polauke folgt damit seinem alten und neuen Teamkollegen David Kammerbauer, der von 2019 bis 2025 bei den Stuttgarter Kickers unter Vertrag gestanden hatte. Der in Freiberg und Ingolstadt ausgebildete Polauke hinterließ in mehreren Trainingseinheiten einen bleibenden Eindruck und bringt die Erfahrung aus 111 Pflichtspielen bei den Kickers mit. Nun freut sich der 1,90 m große Verteidiger auf die Zeit in Siegen: „Das Gesamtpaket hat mich überzeugt. Ich freue mich, im Leimbachstadion vor den Fans aufzulaufen.“

Die Sportfreunde haben in den vergangenen zwei Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen, zu der Polauke seinen Teil beitragen möchte: „Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich denke, ich kann ein passendes Puzzlestück sein, um diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Wir haben eine sehr homogene Mannschaft, zu der ich gut passe.“ In Verbindung mit hoher Emotionalität und dem Streben nach maximalem Erfolg sieht er sich gut aufgehoben: „Ich lebe den Fußball und will jedes Spiel gewinnen. Die Fans können sich darauf verlassen, dass ich immer Vollgas gebe.“

SFS-Coach Thorsten Nehrbauer wusste früh, dass „Paul fußballerisch ein richtig

Guter ist". Im Training stellte sich zügig heraus, dass es auch menschlich passen würde.

Entsprechend froh zeigt sich der Übungsleiter, die Lücke gefüllt zu wissen: „Wir hatten

erstmal nur Jubes Ticha und Flo Mayer, haben dazu Tom Gutsch aus der U19 hoch geholt, der aber natürlich noch etwas Zeit benötigt und bei uns weiterentwickelt werden soll. Paul war ein paar Tage bei uns im Training und hat in dieser Zeit gezeigt, was in ihm steckt. Wir sind sehr froh, dass er sich für SFS entschieden hat."