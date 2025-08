SF Siegen gelingt Lucky Punch: BVB II gibt Sieg aus der Hand

Am 2. Spieltag der Regionalliga West hat die U23 von Borussia Dortmund ihren ersten Punkt geholt, gefühlt aber zwei Zähler verloren. Der BVB liegt zunächst gegen die Sportfreunde Siegen hinten, dreht dann aber durch Joker Arne Wessels die Partie. In der Nachspielzeit klingelt es dann wieder im Kasten und die Gäste feiern ein 2:2 (0:1).

Die Borussia rannte lange gegen diesen Rückstand an. Es drohte der Fehlstart, denn vor einer Woche kassierte Dortmund ein 0:3 bei der U21 des SC Paderborn. Der Druck des BVB wurde aber zunehmend größer - und dann ertönte der Pfiff. Tony Reitz traf per Strafstoß für die Hausherren (67.), die in der Schlussphase noch den amtierenden Torschützenkönig der Oberliga Niederrhein einwechselten. Der pfeilschnelle Arne Wessels traf humorlos im Duell mit Siegen-Keeper Justin Ospelt zur 2:1-Führung (85.). Zuvor flog Malik Hodroj bei den Gästen vom Platz (73.).

Siegen hat nun vier Punkte

Es deutete also alles auf den Comeback-Sieg der Dortmunder hin, doch Siegen schlug in Unterzahl tatsächlich noch einmal zu: Tief in der Nachspielzeit gelang nach einer Halbfeld-Flanke Jubes Ticha per Kopf noch der 2:2-Endstand. Die Sportfreunde Siegen feierten den Ausgleichstreffer wie einen Sieg, während beim BVB die Spieler nach Abpfiff bedient waren. Ein Punkt aus Spielen gegen Paderborn II und Siegen - damit haben die Verantwortlichen wohl nicht gerechnet.

Borussia Dortmund II – Sportfreunde Siegen 2:2

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel (83. Ismael Mansaray), Yannik Lührs, Ben Hüning, David Lelle (46. Bennedikt Wüstenhagen), Michael Eberwein, Danylo Krevsun (46. Antonio Fóti), Ayman Azhil, Tony Reitz, Babis Drakas (79. Arne Wessels), Ousmane Diallo (46. Joseph Boyamba) - Trainer: Mike Tullberg

Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha (80. Leonhard Von Schroetter), David Kammerbauer, Paul Polauke, Malik Hodroj, Derrick Kyere (79. Shaibou Oubeyapwa), Dennis Brock, Hamza Saghiri (89. Jannik Krämer), Cagatay Kader, Josue Santo, Dustin Willms (89. Ömer Tokac) - Trainer: Thorsten Nehrbauer

Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven) - Zuschauer: 3507

Tore: 0:1 Cagatay Kader (21.), 1:1 Tony Reitz (67. Foulelfmeter), 2:1 Arne Wessels (85.), 2:2 Jubes Ticha (90.+5)

Rot: Malik Hodroj (73./Sportfreunde Siegen/)