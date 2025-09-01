– Foto: Sportfreunde Siegen

SF Siegen findet 1A-Lösung für die offene Defensiv-Planstelle Regionalligist Sportfreunde Siegen hat am "Deadline Day" Ersatz für einen abgewanderten Innenverteidiger gefunden.

Vom Drittligisten Alemannia Aachen kommt der 26-jährige Jan-Luca Rumpf, der schon in jungen Jahren in der Spielzeit 2018/19 für ein halbes Jahr für die Siegerländer aufgelaufen ist. Im Mai hatte die Alemannia den Abgang des Leistungsträgers verkündet, der großen Anteil an der Regionalliga-Meisterschaft und dem Klassenerhalt in der 3. Liga hatte. Notwendig war der Transfer geworden, da sich Paul Polauke (25) kürzlich nach wenigen Monaten wieder verabschiedet hatte.

Rumpf begann seine Laufbahn in der Jugend der Frankfurter Eintracht, ehe er über weitere Nachwuchsstationen beim SV Wehen-Wiesbaden und Hannover 96 im Winter 2018/19 zu den Sportfreunden in die Oberliga Westfalen wechselte. Nach einer Halbserie im Leimbachtal (ein Tor) schloss sich der gebürtige Hesse dem SC Paderborn 07 an und kam dort überwiegend in der 2. Mannschaft in der Oberliga zum Einsatz; im Duell gegen Werder Bremen aber auch zu seinem Bundesliga-Debüt. Zur Saison 2020/21 wechselte der Innenverteidiger zu Fortuna Köln, wo er in drei Spielzeiten 90 Pflichtspiele bestritt, ehe er weiter an den Tivoli zog. Mit den Alemannen feierte Jan-Luca den Aufstieg in die 3. Liga und gehörte zum Stammpersonal. Rumpf: Sehr gute Erinnerungen und Platz für ein neues, spannendes Kapitel

Nach sechs Jahren kehrt Rumpf nun zurück in in die Krönchenstadt - und hat klare Vorstellungen davon, wie das zweite Kapitel aussehen soll: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit Thorsten Nehrbauer und Matthias Georg, die mir ein super Gefühl gegeben haben. Der Spielstil passt total zu mir und das Potenzial des Vereins ist noch nicht ausgeschöpft. Es ist noch Einiges möglich in den nächsten Jahren. Ich möchte der Mannschaft dabei helfen, meine gesammelten Erfahrungen einbringen und dem Team so noch mehr Sicherheit geben. Wir müssen nach dem guten Start weiter konsequent arbeiten. Am Ende werden wir dann sehen, wo wir stehen.“ An seine erste Station bei SFS erinnert sich der Defensivspezialist noch lebhaft. Erneut sticht dabei ein Aspekt besonders hervor: Das familiäre Umfeld. „Ich habe nur gute Erinnerungen an meine Zeit hier. Es war sehr familiär, ich wurde super aufgenommen. Schon vor sechs Jahren hatte ich das Gefühl, dass in Siegen Großes entstehen kann, wenn der Stein einmal ins Rollen kommt“, sagt er nach seiner Unterschrift auf der Geschäftsstelle. Auch heute dürfte es dahingehend keine Probleme geben, Rumpf kennt bereits große Teile der Nehrbauer-Elf und wird so kaum Zeit benötigen, sich einzugewöhnen.