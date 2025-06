SF Siegen: Ehemaliger Jugendspieler kehrt vom TSV Steinbach zurück

Der 19-jährige Linksverteidiger spielte in der U15 und U17 für die Sportfreunde und wechselte danach ins NLZ des SC Paderborn 07. 2023 schloss sich der junge Deutsch-Italiener dann dem TSV Steinbach an und war dort überwiegend für die zweite Mannschaft in der Hessenliga (45 Einsätze) eingeplant, hat aber mittlerweile auch zehn Einsätze in der Regionalliga Südwest auf dem Buckel.

"Levin passt absolut in unser Profil: Er ist jung, kommt aus der Region und besitzt fußballerische Qualität auf seiner Position", sagt Siegens Trainer Thorsten Nehrbauer. "Er weiß mit dem Ball umzugehen und hat trotz seines jungen Alters schon zwei Saisons im Herrenbereich gespielt." Das Alter spiele in den Planungen für den Kader dabei keine Rolle. "Grundsätzlich hat jeder Spieler bei uns dieselben Chancen, zu spielen. Unter dem Strich entscheidet allein die Leistung", so Siegens Meistertrainer weiter. "Levin ist noch sehr entwicklungsfähig. Ich freue mich total auf ihn und die kommenden Aufgaben."