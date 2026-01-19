SF Siegen: Belgischer Flügelspieler (25) kehrt in seine Heimat zurück

Nach zwei Jahren beim 1. FC Kaan-Marienborn und einem Jahr bei Rot Weiss Ahlen wechselte der heute 25-jährige Derrick Kyere im Sommer 2024 zu den Sportfreunde Siegen und hatte mit 24 Scorerpunkten maßgeblichen Anteil an der Oberliga-Meisterschaft. Nun kehrte der gebürtige Belgier auf eigenen Wunsch aus privaten Gründen in seine Heimat zurück, wie die Siegerländer mitteilen: "Der Verein respektiert diesen Schritt ausdrücklich und zeigt vollstes Verständnis für die persönliche Situation des Spielers."

In Siegen hat der Offensivmann in anderthalb Jahren 48 von möglichen 56 Ligaspielen bestritten und erzielte dabei satte 31 Scorerpunkte (11 Tore, 20 Assists). Geschäftsführer Matthias Georg erklärt: „Wir haben großen Respekt vor Derricks Entscheidung. Familie und private Belange haben immer Vorrang. Wir danken Derrick für seinen Einsatz und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles erdenklich Gute.“

Kyere sagt zum Abschied: „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Ich bin den Sportfreunden sehr dankbar für das Vertrauen, die Unterstützung und die gemeinsame Zeit. Jetzt ist es für mich wichtig, mich auf private Themen zu konzentrieren. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft weiterhin viel Erfolg.“