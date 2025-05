SF Schwendi: "Es ist wichtig, die Situation anzunehmen"

FuPa: Schon seit ungefähr zwei Wochen steht der vorzeitige Abstieg für die SF Schwendi fest. Wie groß ist noch immer die Enttäuschung darüber?



Thomas Rohmer: Die Enttäuschung ist verständlicherweise groß und es tut immer noch weh, da wir uns alle deutlich mehr erhofft hatten. Es ist völlig normal, dass wir alle - egal ob Spieler, Verantwortliche oder Fans – eine gewisse Enttäuschung empfinden. Dennoch ist es wichtig, die Situation anzunehmen, den Blick nach vorne zu richten und den Abstieg als Motivation und Ansporn für die bevorstehenden Herausforderungen zu sehen.





Zum ersten Mal seit der Saison 1989/90 müsst ihr nun in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga A antreten. Was nehmt ihr aus den vielen Jahren in der Bezirksliga und Landesliga mit?



Wir waren 18 Jahre lang am Stück in der Landesliga, was für einen Verein wie Schwendi zweifelsohne etwas Außergewöhnliches und Besonderes ist. Während dieser Jahre haben wir zahlreiche Vereine und Sportplätze weit über den Bezirk hinaus kennengelernt - was nicht nur sportlich, sondern auch menschlich wertvolle Erfahrungen mit sich brachte. Ein besonderes Highlight war sicherlich auch unser Bezirkspokalsieg vor zwei Jahren, der noch immer bei uns allen in positiver Erinnerung ist. Nun müssen wir aber mit dem Rückschlag umgehen und versuchen, daraus gestärkt hervorzugehen.





Was sind die Hauptgründe dafür das es am Ende nicht zum Klassenerhalt gereicht hat?



Es gab natürlich mehrere Faktoren: Die Trainingsbeteiligung war nicht immer zufriedenstellend und auch bei den Spielen waren nicht immer alle abrufbereit. Diese Situation ist zum einen auf das berufsbedingte und familiäre Umfeld unserer Spieler zurückzuführen. Viele von ihnen haben berufliche Aufgaben oder private Verpflichtungen, die es manchmal erschweren, regelmäßig am Training und an den Spielen teilzunehmen. Hinzu kamen zudem mehrere Langzeitverletzte sowie gesperrte Spieler, was unsere personelle Situation zusätzlich belastete und unsere Möglichkeiten einschränkte. Und oftmals waren wir nicht schlechter als der Gegner, aber wir haben uns am Ende auch selbst dafür zu wenig belohnt.





Wie seid ihr für das nächstes Jahr personell im Kader aufgestellt?



Wir werden ein paar Abgänge zu verzeichnen haben. Diese Veränderungen sind bedauerlich, gehören aber zum normalen Verlauf eines Vereinslebens und sind manchmal unvermeidlich. Trotz dieser personellen Veränderungen sind wir fest davon überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Truppe haben werden. Zudem sind wir sehr froh, dass Dardan Morina und sein Trainerteam uns weiterhin erhalten bleiben. Was mich besonders freut, ist der nach wie vor bestehende und starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Darüber hinaus ist und bleibt das Vereinsleben nach wie vor stark und lebendig.





Gab es schon Überlegungen eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein zu bilden?

Derzeit haben wir solche Gedankenspiele nicht. Allerdings sind natürlich schon diverse Vereine auf uns zugekommen und haben ihr Interesse bekundet. Dennoch kann ich aktuell keine Aussage darüber treffen, wie sich die Situation in der Zukunft entwickeln wird.





Ist es das erklärte Ziel nächste Saison gleich wieder vorne mitzuspielen oder sogar den direkten Wiederaufstieg zu schaffen?



Es wäre sicherlich verfrüht und etwas vermessen, bereits vom direkten Wiederaufstieg zu sprechen. Unser erster und wichtiger Schritt besteht darin, uns von Anfang an in der neuen Spielklasse gut zurechtzufinden und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, erfolgreich zu meistern. Dennoch bin ich fest von der Qualität und dem Potenzial unserer Mannschaft überzeugt und habe volles Vertrauen in unser Trainerteam.