SF Schwefingen reisen zum Haselünner SV Vorbericht der SF Schwefingen

Schwefingen zu Gast in Haselünne

Am kommenden Sonntag hat die erste Herren der Sportfreunde Schwefingen in Haselünne die Möglichkeit sich in der Tabelle weiter oben festzusetzen.

Die letzte Begegnung zwischen den beiden Teams fand im Bezirkspokal zum Beginn der Saison statt. Damals gewann der HSV mit 0:2 in Schwefingen. Da gibt es für die Sportfreunde also Genug Motivation um das wieder gerade zu biegen. Das Spiel beginnt am Sonntag um 15 Uhr in der Hasestadt. Die Mannschaft freut sich wie immer über jede Unterstützung!

Heimderby für unsere 2. Mannschaft!

Zugast ist der SV Union Meppen.

Anstoß der Partei ist um 15:00 Uhr.

