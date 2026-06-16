SF Schwefingen können mit Schwieters und Kellersmann planen

Die SF Schwefingen können zum Saisonabschluss zwei weitere wichtige Personalentscheidungen vermelden. Mit Bjarne Schwieters und Mattis Kellersmann werden zwei Spieler auch in der kommenden Saison das Trikot des Bezirksligisten tragen.
Schwieters gehört seit der Saison 2021/22 zum Kader der ersten Mannschaft. Aufgrund seines Studiums kam der Mittelfeldspieler in der vergangenen Spielzeit auf neun Einsätze. Wenn es seine Zeit zulässt, steht für ihn jedoch fest, wo es hingeht: direkt zum Sportplatz und zur Mannschaft.
„Ich freue mich auf eine weitere Saison mit meiner Mannschaft bei den Sportfreunden. Auch wenn ich studienbedingt nicht immer dabei sein kann, macht es umso mehr Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, wenn ich da bin“, sagt Schwieters.
Auch Defensivspieler Mattis Kellersmann bleibt den Sportfreunden erhalten. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 26 Partien und war ein wichtiger Bestandteil der Schwefinger Hintermannschaft. Mit seiner Zweikampfstärke, seinem Einsatz und seiner Erfahrung zählt Kellersmann zu den Führungsspielern in der Defensive.
„Ich freue mich schon auf die neue Saison und hoffe, dass ich mit meinen Leistungen wieder zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann“, blickt Kellersmann voraus.
Mit den Zusagen von Schwieters und Kellersmann können die SF Schwefingen zwei weitere wichtige Personalien für die kommende Spielzeit abhaken und setzen weiterhin auf Kontinuität im Kader.