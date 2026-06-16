SF Schwefingen können mit Schwieters und Kellersmann planen

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Die SF Schwefingen können zum Saisonabschluss zwei weitere wichtige Personalentscheidungen vermelden. Mit Bjarne Schwieters und Mattis Kellersmann werden zwei Spieler auch in der kommenden Saison das Trikot des Bezirksligisten tragen.

Schwieters gehört seit der Saison 2021/22 zum Kader der ersten Mannschaft. Aufgrund seines Studiums kam der Mittelfeldspieler in der vergangenen Spielzeit auf neun Einsätze. Wenn es seine Zeit zulässt, steht für ihn jedoch fest, wo es hingeht: direkt zum Sportplatz und zur Mannschaft.

„Ich freue mich auf eine weitere Saison mit meiner Mannschaft bei den Sportfreunden. Auch wenn ich studienbedingt nicht immer dabei sein kann, macht es umso mehr Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, wenn ich da bin“, sagt Schwieters.