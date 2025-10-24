SF Schwefingen ist hungrig auf den dritten Sieg in Serie

„In Neuenhaus sahen wir in den letzten Jahren nicht so gut aus, obwohl wir letztes Jahr da ein gutes Spiel gemacht haben, in einer schwierigen Phase, wo wir das Spiel verloren haben, bei dem wir bis heute nicht wissen, wie“, erinnert sich SF-Trainer Daniel Vehring an die jüngsten Begegnungen. „Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, das auszumerzen.“

Aktuell steht Schwefingen mit 23 Punkten aus zwölf Spielen auf dem dritten Tabellenplatz – nur drei Zähler hinter (dem neuem)Spitzenreiter Altenlingen. Entsprechend selbstbewusst, aber auch fokussiert, reist das Team nach Neuenhaus. „Wir wissen, dass wir gerade gut drauf sind, dass wir eine gute Mannschaft haben“, so Vehring.

Leicht wird die Aufgabe jedoch nicht, wie der Coach betont: „Wir wissen, dass es immer sehr physisch wird, auf einem schlechten Platz bei widrigen Bedingungen – das müssen wir annehmen.“ Besonders die äußeren Umstände und die robuste Spielweise des Gegners könnten den Gästen alles abverlangen.

„Wir wollen natürlich da bestehen und den dritten Sieg in Folge holen. Wir sind auf jeden Fall motiviert, wir fahren nach Neuenhaus, wissen, dass es schwierig ist, auf einem nicht einfach zu bespielenden Platz gegen eine Mannschaft, die lange nicht gepunktet hat“, erklärt Vehring.

Trotz der Warnung vor dem Gegner ist das Ziel klar: „Das wird uns nicht daran hindern, hellwach zu sein, ganz konzentriert an die Aufgabe zu gehen und hoffentlich den dritten Sieg in Folge einzufahren.“

Anpfiff ist am Sonntag um 14:00 Uhr in Neuenhaus.