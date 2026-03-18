SF Schwefingen III startet mit Derby-Gala ins neue Jahr

5:0 gegen Union Meppen, Auswärtssieg in Twist: Die Dritte des SF Schwefingen legt einen perfekten Start hin und sammelt früh wichtige Punkte.
Fünf Tore im Derby setzen Ausrufezeichen
Ein Auftakt nach Maß für die dritte Mannschaft des SF Schwefingen: Im Stadtderby gegen den SV Union Meppen dominierte das Team von Beginn an und stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Mit einer hochverdienten 5:0-Führung ging es in die Kabinen.
Johannes Meiners war mit drei Treffern der Mann des Abends. Tim Metzner und Elias Brüning komplettierten die Torschützenliste. Auch im zweiten Durchgang blieb Schwefingen spielbestimmend, nahm jedoch etwas Tempo heraus – am klaren Endstand änderte das nichts mehr.
Konter sitzt: Nächster Dreier in Twist
Mit Rückenwind aus dem Derby-Erfolg ging es für den SF Schwefingen III zu Germania Twist. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie sorgte ein schnell ausgespielter Konter für die Entscheidung: Tim Metzner bereitete vor, Maksym Kapliuk vollendete.
Am Ende stand ein weiterer Sieg und ein rundum gelungener Start ins neue Fußballjahr.
Flutlichtspiel in Schwefingen steht an
Am Donnerstag geht es für die Dritte erneut unter Flutlicht weiter. Um 19:30 Uhr empfängt der SF Schwefingen III in Schwefingen das Tabellenschlusslicht aus Wesuwe. Unterstützung ist willkommen.
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