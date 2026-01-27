SF Schwefingen II setzt auf Kontinuität im Trainerteam

In der 2. Kreisklasse Emsland Mitte bleibt bei den Sportfreunden Schwefingen II alles beim Bewährten. Markus Bolte und Lukas Wahmes führen die Zweite Mannschaft auch in Zukunft. Der Verein verständigte sich mit dem Trainerteam in einem offenen Austausch auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Sportlich spielt die Zweite in der laufenden Saison eine tragende Rolle. Nach dreizehn absolvierten Partien stehen achtundzwanzig Punkte und Tabellenplatz drei zu Buche. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt drei Zähler.

Sportlicher Leiter Daniel Gruber sagt: „Wir freuen uns sehr, dass unser Trainerteam weitermacht. In einem guten und offenen Gespräch waren wir uns schnell einig. Nach dem Umbruch in der vergangenen Saison mit einer sehr jungen Mannschaft geht es nicht zwingend um den Aufstieg. Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen und die junge Mannschaft weiterzuentwickeln.“