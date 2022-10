SF Schwefingen erwarten den Tabellenführer SV Bad Bentheim zu Gast bei den Sportfreunden

Der Spitzenreiter ist zu Gast!

Am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr ist der SV Bad Bentheim, Spitzenreiter der Bezirksliga Weser-Ems 3, zu Gast in Schwefingen und reist noch ohne Niederlage ins Emsland.

Die erste Herren von den Sportfreunden erwarten also erneut eine schwierige Aufgabe. Nach dem vergleichsweise eher schwachen Spiel in Haselünne ist es im Sinne der Mannschaft den Fans, die vergangenen Sonntag teilweise mit dem Fahrrad in die Hasestadt angereist waren, etwas zurückzugeben. Ein solches Spiel, in dem man eher die Underdog-Rolle bekleidet, kommt da durchaus gelegen, da man in der Vergangenheit häufiger beweisen konnte, dass man auch mit solchen Teams mithalten kann.

Bedeutet für Sonntag: Alle zusammen für die Sportfreunde!

Quelle: SF Schwefingen