 2025-10-02T08:44:29.515Z

Die Amateure des FC Bayern München sind zum Benefizspiel in Schwaig zu Gast.
Die Amateure des FC Bayern München sind zum Benefizspiel in Schwaig zu Gast. – Foto: Adrian Goldberg

SF Schwaig gegen FC Bayern II LIVE: Benefizspiel unter Flutlicht

Bayern-Amateure zu Gast in Schwaig

Am Dienstagabend findet in der NGL-Arena ein Spiel für den guten Zweck statt. Die Amateure des FC Bayern München sind zu Gast bei den Sportfreunden aus Schwaig.

Das Benefizspiel im Live-Ticker:

Luca HaydenAutor