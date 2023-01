SF Schliengen verpflichten Peer Groß

Die Sportfreunde Schliengen können einen Winterneuzugang vermelden. Wie der Bezirksligist mitteilte, schließt sich Peer Groß der Mannschaft von Trainer Alexander Schöpflin an. Der 18 Jahre alte Stürmer stammt aus der Jugend des SV Liel-Niedereggenen und spielte während der Saison 2021/22 für die A-Junioren des FV Lörrach-Brombach in der U-19-Oberliga. Im Sommer wechselte er zurück nach Liel-Niedereggenen, für dessen Kreisliga-B-Team er seine ersten Partien im Aktivbereich absolvierte.

Nun zieht es Groß in der Winterpause zum Ortsrivalen nach Schliengen. "Nach erfolgten Probetrainings in der Bezirksligamannschaft der Sportfreunde entschloss man sich für eine gemeinsame Zukunft", hieß es seitens der Sportfreunde. "Wir freuen uns auf einen weiteren jungen talentierten Spieler in unseren Reihen", kommentierte der sportliche Leiter Jean Rossetti den Neuzugang.