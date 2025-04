SF Schliengen verpflichten Denis Hollenwäger

Die Sportfreunde Schliengen haben ihren ersten Sommerneuzugang vorgestellt. Vom A-Kreisligisten Spvgg. Buggingen/Seefelden wechselt Denis Hollenwäger zur kommenden Runde zum derzeitigen Tabellenachten der Bezirksliga Hochrhein. Nach den ersten Aktivjahren in Schliengen hatte es Denis Hollenwäger in den Freiburger Bezirk gezogen, wo er bis hinauf in die Landesliga auflief. Nach Stationen beim SV Weilertal, der Spvgg. Untermünstertal und seit 2020 in Buggingen/Seefelden kehrt der 30 Jahre alte Defensivspieler nun zurück zu seinem Heimatverein.

"Das Elternhaus befindet sich 400 Meter vom Sportgelände entfernt, sein Bruder ist in der Vorstandschaft und Betreuer im Team, Denis selber war immer wieder Gast bei den Heimspielen. Daher ist dieser Wechsel schlüssig und auch richtig", so Florian Kessler, einer der beiden neuen sportlichen Leiter der Sportfreunde. "Wir bekommen einen erfahrenen Defensivspieler, der variabel einsetzbar ist und uns sofort weiterhelfen wird", ergänzt mit Tim Merstetter der zweite neue sportliche Leiter der Schliengener.