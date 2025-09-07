 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
„Körperlichkeit hat uns überwiegend gefehlt“: Tim Eckert (FC Zell, links) gegen Tim Merstetter (SF Schliengen) | Foto: Gerd Gründl
SF Schliengen übertreffen bei 6:0 gegen FC Zell "die kühnsten Träume"

Aufsteiger SG Stühlingen/Weizen landet 5:0-Erfolg beim FC Wehr

BZL Hochrhein

Gestern, 16:00 Uhr
SF Schliengen
SF SchliengenSchliengen
FC Zell i.W.
FC Zell i.W.Zell i.W.
6
0
Die SF Schliengen feiern ihren bisher höchsten Bezirksliga-Sieg. Den SF-Fußballern gelingt beim 6:0 fast alles, der FC Zell hadert mit Abschlusspech und den falschen Prioritäten. Zum Spielbericht im BZ-Regionalfußballportal: SF Schliengen übertreffen bei 6:0-Sieg gegen FC Zell „die kühnsten Träume“ (BZ-Plus)

Gestern, 15:00 Uhr
FC Schlüchttal
FC SchlüchttalSchlüchttal
SV Buch
SV BuchBuch
2
3
Abpfiff
Riesenpech hatten die Gastgeber des FC Schlüchttal gegen den SV Buch. Nachdem Nico Reichardt in der 77. Minute den sicherlich nicht unverdienten 2:2-Ausgleich für die Hausherren erzielt hatte, traf Reichardt in einer verrückten Schlussphase die Unterkante der Latte. Und es sollte noch schlimmer für die Gastgeber kommen: Im Gegenzug verursachte Pedro Albicker im Strafraum ein Foul an Luca Malzacher. Den fälligen Strafstoß verwandelte Dawid Armanowski zum 3:2-Sieg für die Gäste. „Der Sieg war glücklich, aber sicher nicht unverdient“, resümierte der Bucher Trainer Daniel Pietzke nach dem zweiten Saisonerfolg. Und Schlüchttal-Coach Michael Gallmann konstatierte: „Unterm Strich waren wir nicht schlechter und hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Überraschend wurde in der Schlussphase Klaus Gallmann, Bruder des FCS-Trainers noch eingewechselt; er besitzt seit dem Frühjahr die Spielerlaubnis für Schlüchttal.

Tore: 0:1 Malzacher (3.), 1:1 Moser (25.), 1:2 Lehmann (63.), 2:2 Reichardt (77.), 2:3 Armanowski (89./FE).

Zur kompletten Spieltagsübersicht im BZ-Regionalfußballportal: FC Hauingen gerät aus der Spur, TuS Lörrach-Stetten siegt zweistellig (BZ-Plus)

