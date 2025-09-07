SF Schliengen übertreffen bei 6:0 gegen FC Zell "die kühnsten Träume"

Riesenpech hatten die Gastgeber des FC Schlüchttal gegen den SV Buch. Nachdem Nico Reichardt in der 77. Minute den sicherlich nicht unverdienten 2:2-Ausgleich für die Hausherren erzielt hatte, traf Reichardt in einer verrückten Schlussphase die Unterkante der Latte. Und es sollte noch schlimmer für die Gastgeber kommen: Im Gegenzug verursachte Pedro Albicker im Strafraum ein Foul an Luca Malzacher. Den fälligen Strafstoß verwandelte Dawid Armanowski zum 3:2-Sieg für die Gäste. „Der Sieg war glücklich, aber sicher nicht unverdient“, resümierte der Bucher Trainer Daniel Pietzke nach dem zweiten Saisonerfolg. Und Schlüchttal-Coach Michael Gallmann konstatierte: „Unterm Strich waren wir nicht schlechter und hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Überraschend wurde in der Schlussphase Klaus Gallmann, Bruder des FCS-Trainers noch eingewechselt; er besitzt seit dem Frühjahr die Spielerlaubnis für Schlüchttal.