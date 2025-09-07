Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
„Körperlichkeit hat uns überwiegend gefehlt“: Tim Eckert (FC Zell, links) gegen Tim Merstetter (SF Schliengen) | Foto: Gerd Gründl
SF Schliengen übertreffen bei 6:0 gegen FC Zell "die kühnsten Träume"
Aufsteiger SG Stühlingen/Weizen landet 5:0-Erfolg beim FC Wehr
Riesenpech hatten die Gastgeber des FC Schlüchttal gegen den SV Buch. Nachdem Nico Reichardt in der 77. Minute den sicherlich nicht unverdienten 2:2-Ausgleich für die Hausherren erzielt hatte, traf Reichardt in einer verrückten Schlussphase die Unterkante der Latte. Und es sollte noch schlimmer für die Gastgeber kommen: Im Gegenzug verursachte Pedro Albicker im Strafraum ein Foul an Luca Malzacher. Den fälligen Strafstoß verwandelte Dawid Armanowski zum 3:2-Sieg für die Gäste. „Der Sieg war glücklich, aber sicher nicht unverdient“, resümierte der Bucher Trainer Daniel Pietzke nach dem zweiten Saisonerfolg. Und Schlüchttal-Coach Michael Gallmann konstatierte: „Unterm Strich waren wir nicht schlechter und hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Überraschend wurde in der Schlussphase Klaus Gallmann, Bruder des FCS-Trainers noch eingewechselt; er besitzt seit dem Frühjahr die Spielerlaubnis für Schlüchttal.