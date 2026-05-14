SF Schliengen stehen vor fünf Spielen mit Endspiel-Charakter

„Bin selbst erschrocken“: Florian Keßler steht mit Schliengen auf Platz 15. | Archivfoto: Gerd Gründl

Die Sportfreunde Schliengen befinden sich im freien Fall. Der Fußball-Bezirksligist hofft im Saisonendspurt auf das Comeback des stürmenden Sportchefs Florian Keßler, der für die BZ den Spieltag tippt.

Gedrückte Stimmung herrscht bei den SF Schliengen. Durch die 2:3-Niederlage gegen den SV Buch sind die Bezirksliga-Fußballer am vergangenen Wochenende auf den vorletzten Platz gerutscht. Stand heute würde dieser Rang nicht zum Klassenerhalt reichen. "Keine schöne Situation", konstatiert Florian Keßler. "Ich bin selbst erschrocken, als ich mir die Tabelle nach dem Spieltag angeschaut habe." Der 28 Jahre alte Offensivakteur, der mit Tim Merstetter die sportliche Leitung der Sportfreunde bildet, zählt zu den Stützen des Teams.

Seit seinem Debüt im August 2015 in der Kreisliga C kommt Keßler für Schliengen auf 70 Treffer und 58 Vorlagen in 158 Partien, unterbrochen nur durch zwei Episoden beim SV Ballrechten-Dottingen. In der Vorrunde der laufenden Saison verbuchte "Cafu", wie er bei den Sportfreunden gerufen wird, in acht Einsätzen vier Tore und vier Vorlagen.